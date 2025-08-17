謝霆鋒離婚張柏芝真實原因曝光 王晶：難維持

當年謝霆鋒（左）與張柏芝結婚，被視為金童玉女組合。（香港成報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕香港導演王晶在YouTube節目《王晶笑看江湖》大聊娛樂圈八卦，近日提起謝霆鋒與張柏芝兩人離婚原因，更透露兩人在片場的互動還有彼此的抱怨，他當下就覺得「這段婚姻都好難維持的，果然沒多久就離婚了」。

導演王晶（左）在YouTube節目《王晶笑看江湖》當中和女兒聊到謝霆鋒與張柏芝離婚原因。（翻攝自YouTube）

王晶在節目中聊到謝霆鋒與張柏芝的婚姻，免不了提起眾所周知的「鋒菲戀」。王晶認為當時謝霆鋒與王菲都認為不夠成熟，因此這段感情很快就分手。之後謝霆鋒拍攝《老夫子》遇上張柏芝，王晶透露，張柏芝真的很喜歡謝霆鋒，拍戲時謝霆鋒手指受傷，張柏芝每晚都會替謝霆鋒塗藥膏。

婚前張柏芝（左）非常愛謝霆鋒，就連他手指受傷也會每夜為他塗藥膏。（翻攝自微博）

謝霆鋒與張柏芝婚後，王晶又邀請張柏芝拍電影《無價之寶》，張柏芝在片場看到童星就非常溫柔，可見母性大發。每次張柏芝烹飪時，就會不斷罵謝霆鋒，感覺非常不滿，而且情緒已經爆發到連在片場對著外人說都不在乎，當時王晶就認為這段婚姻岌岌可危。

王晶在片場聽到謝霆鋒（左）與張柏芝互相抱怨，就感覺這段婚姻不會長久。（香港成報）

反之，謝霆鋒也經常抱怨張柏芝，王晶忍不住告訴謝霆鋒：「聽到這些抱怨後覺得，你有好多不滿，你在我們這些人面前說，你們這段婚姻很難維持」。果然沒過多久之後兩人就離婚，王晶感嘆，在謝霆鋒與張柏芝初結婚時，他們從未在外人面前抱怨彼此，而且反目之後因兩人仍是夫妻，王晶聽到太多抱怨，導致後來拍片不敢找謝霆鋒演張柏芝的老公，反而找了鄭伊健客串。

