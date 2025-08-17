晴時多雲

娛樂 最新消息

娃娃現身關子嶺！180公分小鮮肉也來了「首次曝光」

眾星現身「關子嶺涼夏民歌夜」。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處）眾星現身「關子嶺涼夏民歌夜」。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025西拉雅夏日好Chill－關子嶺涼夏民歌夜」昨（16）日晚間在關子嶺吳晉淮音樂廣場圓滿落幕，率先登場的「娃娃」金智娟一連送上《河堤上的傻瓜》、《漂洋過海來看你》等曲，最後以《就在今夜》掀起全場大合唱；南方二重唱也帶來《風吹風吹》、《秋蟬》等經典曲，觀眾驚呼「回到民歌年代」。

娃娃難忘馬兆駿在泳池畔自彈自唱。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處）娃娃難忘馬兆駿在泳池畔自彈自唱。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處）

接棒的陳傑洲，以清亮嗓音唱出《Because I Love You》、《聽見有人叫你寶貝》、《愛情釀的酒》與《花心》，觀眾相當陶醉，他帶來劉德華《世界第一等》時，觀眾齊聲高唱，氣氛嗨到最高點。

馬毓芬向哥哥馬兆駿致敬。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）馬毓芬向哥哥馬兆駿致敬。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

壓軸登場的「和聲天后」馬毓芬以《微風往事》揭開序幕，接著深情演唱《七月涼山》與《Love You》，向哥哥馬兆駿致敬。當她演唱時，娃娃腦海中浮現珍貴往事，動情回憶：「多年前在渡假飯店的私人派對，馬爺在泳池邊高腳椅上自彈自唱《七月涼山》，夏夜微涼，最適情適景。昨晚小芬姐演唱時，那份氣氛再度浮現，讓我非常感念，也感謝能與大家共享音樂與生命的美好。」

Brain初登場，與馬毓芬同台。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）Brain初登場，與馬毓芬同台。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）

馬毓芬也特別獻唱大師吳晉淮的經典《關子嶺之戀》，更邀請新秀「Brian」馮耀弘同台，合唱重新編曲的《風中的早晨》，跨世代火花象徵民歌精神傳承。身高180公分的Brian甫大學畢業，音色清澈純淨，首次登場便以獨唱《季節雨》驚豔全場。馬毓芬大讚：「演藝魂上身，台風穩健，既熱情又有實力！」直言他是未來極具潛力的新星。

南方二重唱帶來多首經典曲。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處）南方二重唱帶來多首經典曲。（交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處）

最後，馬毓芬再以《多情會有問題》與《Sugar Sugar》帶動全場情緒，並邀請所有卡司齊聚舞台，共同合唱馬兆駿經典《木棉道》。觀眾在星空下齊聲合唱，為這場難得的關子嶺民歌夜畫下最動人的句點。

點圖放大header
點圖放大body

