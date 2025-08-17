甜蜜的負荷！歌迷苦等周杰倫新專輯「她」好大膽子來亂

周杰倫近期要趕進度錄唱新歌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會一票難求，歌迷誇他的歌曲歷久不衰，除了喜歡他的經典曲，更期待他趕快推出新專輯。近期他趕進度錄唱新歌，沒想到卻有人跑來亂，而且這個人的出現，他又完全不能生氣。

周杰倫自爆在家創作時小女兒會突然叫他彈生日歌。（翻攝自IG）

趁著巡演空檔，周董和錄音夥伴Gary又開始投入錄唱階段，但他自爆忙寫歌和錄音過程中，3歲小女兒Jacinda會亂入，他還曬出女兒小手按鋼琴的照片，虧小女兒：「開始來鬧了！」

請繼續往下閱讀...

周杰倫忙著找夢幻錄音室。（翻攝自IG）

對此，周董不得不外出找錄音室，他之前就曾公開喊話房仲業者，幫他找工業風外觀的夢幻錄音室，今天則分享幾張找尋中的適合錄音室場所，誰叫小女兒是他甜蜜的負荷，既然不能兇女兒來亂，只好另外尋覓可以錄音的地方，他之前曾期許能在夏天推出新專輯，眼看暑假就快結束了，歌迷也想知道他的新專輯進度，不過周董透露除了要寫自己的歌，還有一些別人的歌要寫，喊話安撫歌迷：「大家別急，好嗎？趁現在沒演唱會空檔，我才可以專心創作。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法