晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

甜蜜的負荷！歌迷苦等周杰倫新專輯「她」好大膽子來亂

周杰倫近期要趕進度錄唱新歌。（翻攝自IG）周杰倫近期要趕進度錄唱新歌。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會一票難求，歌迷誇他的歌曲歷久不衰，除了喜歡他的經典曲，更期待他趕快推出新專輯。近期他趕進度錄唱新歌，沒想到卻有人跑來亂，而且這個人的出現，他又完全不能生氣。

周杰倫自爆在家創作時小女兒會突然叫他彈生日歌。（翻攝自IG）周杰倫自爆在家創作時小女兒會突然叫他彈生日歌。（翻攝自IG）

趁著巡演空檔，周董和錄音夥伴Gary又開始投入錄唱階段，但他自爆忙寫歌和錄音過程中，3歲小女兒Jacinda會亂入，他還曬出女兒小手按鋼琴的照片，虧小女兒：「開始來鬧了！」

周杰倫忙著找夢幻錄音室。（翻攝自IG）周杰倫忙著找夢幻錄音室。（翻攝自IG）

對此，周董不得不外出找錄音室，他之前就曾公開喊話房仲業者，幫他找工業風外觀的夢幻錄音室，今天則分享幾張找尋中的適合錄音室場所，誰叫小女兒是他甜蜜的負荷，既然不能兇女兒來亂，只好另外尋覓可以錄音的地方，他之前曾期許能在夏天推出新專輯，眼看暑假就快結束了，歌迷也想知道他的新專輯進度，不過周董透露除了要寫自己的歌，還有一些別人的歌要寫，喊話安撫歌迷：「大家別急，好嗎？趁現在沒演唱會空檔，我才可以專心創作。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中