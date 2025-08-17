朴寶劍9年始終如一！送繁體中文親筆信喊話：一輩子朋友

朴寶劍超暖心，為粉絲送上繁體中文的手寫信。（讀者、dragon_100life提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴寶劍寵粉出名，今天（17日）在高雄舉行的粉絲見面會上，他竟然為粉絲送上繁體中文親筆信，連粉絲的名字都用中文寫，實在太用心，讓粉絲都被朴寶劍暖到了。

朴寶劍為台粉送上繁體中文的手寫信。（讀者提供）

今天朴寶劍為粉絲送上的這封中文、韓文信，寫著：「大家好！我是朴寶劍，久違地要見到我一輩子的好朋友，讓我好期待今天，真心感謝大家，在人生這趟旅程中成為我的朋友，希望這趟旅行讓未來的我在回憶時，能說那真是一段美好的時光，希望各位的旅途總是平安、幸福，無論在哪一個季節、BE WITH YOU，希望大家都能健康！都能幸福。」

請繼續往下閱讀...

朴寶劍2017年曾在台舉行見面會。（資料照，記者王文麟攝）

朴寶劍在2016年乘著《請回答1988》帶來的超人氣，首次來台舉行粉絲見面會，當時他就在場內念出手寫信，直言沒想到能夠來台灣辦見面會，感謝粉絲們溫暖的支持，強調會以演員的身分回報大家。9年過去，朴寶劍始終如一，儘管演藝事業更上層樓，仍然不忘初心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法