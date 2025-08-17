晴時多雲

娛樂 最新消息

陶晶瑩昔挺反核「突喊別消費」引議！呱吉曝明星不願發聲內情

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍白聯手通過重啟核三公投，將在23日投票表決，日前陶晶瑩無端捲入話題，還引來酸民攻擊洗版，面對公民議題明星們發文表態似乎成為大眾關心焦點之一，呱吉今（17）日則發文分享心聲，再次引發網友討論。

陶晶瑩（左）昔日反核影片被翻出；呱吉發文分享看法。（資料照，翻攝自臉書）陶晶瑩（左）昔日反核影片被翻出；呱吉發文分享看法。（資料照，翻攝自臉書）

陶晶瑩12年前反核言論隨著這次公投被翻出，她在threads發文表示：「請不要拿舊聞來消費我，反不反核尊重個人意願，謝謝。」不過即便陶晶瑩出面澄清，仍有人以此對她做留言攻擊。

呱吉今則發文提到，這兩天看到很多人在傳一個影片，許多年以前小S、蔡康永、許多娛樂圈明星一起站出來反核。「大概兩千年前後吧，反核和廢死曾經是台灣社會的主流，即便是害怕沾染政治、影響商業價值的影劇明星也不怕對這個議題表達意見。」

不過他也提到：「核四重啟公投時，這些影劇明星不再願意發聲，社會的主流也不再是反核，我和地球公民與一些環團開會時，我總有種殘兵敗將之感。」呱吉表示：「我不是說擁核的人是錯誤的，更不是說改變自己意向的人不好。如果你發現自己原本的想法不好，任何人都有權力改變自己的政治立場。但是我覺得自己是那個一直穿著緊身牛仔褲的人，被那些改穿寬褲的人問：『你為什麼變了？』沒有啊，我只是沒有跟大家一起變而已。」

