館長激喊「我愛中國」嘲台灣缺電 網炸鍋：舔共程度堪比黃安

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日到訪深圳，特地觀看當地知名燈光秀，結束後在媒體鏡頭前感性表示「內心非常震撼」，還脫口而出：「我愛中國！」當場祝福深圳生日快樂，並直言表演規模讓他深受感動。

「館長」陳之漢近日拜訪中國深圳，大讚那邊的設施完善，台灣完全比不了。（資料照/翻攝自YouTube）

不過他話鋒一轉，立刻把矛頭指向台灣，坦言自己很希望台灣也能辦出同樣盛大的燈光秀，但隨即無奈搖頭說：「不好意思，但台灣現在缺電。」影片曝光後，不少網友立刻炸鍋，認為他此舉又是在暗酸台灣，直言「他舔共程度堪比黃安」。

在另一段公開的影片中，館長甚至用英文喊出「I love 深圳」，接著拋出提問：「愛不愛中國？」並自答：「我愛中國！」最後更對著台灣民眾喊話，強調「你就是中國人，這份驕傲也是你的」，語氣十分直接乾脆。

相關影片在網路上引起兩派說法，支持者認為館長敢言，簡直就是「性情中人」，也有人猜測他這個舉動是為了之後在中國的發展鋪路；但批評聲浪同樣不少，有網友留言「說一套做一套」、「到底是為兩岸和平還是人民幣？」

