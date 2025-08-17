蕭亞軒化身舞台「薔薇」 網哭：天后回歸

天后「ELVA」蕭亞軒回歸。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天后「ELVA」蕭亞軒2022因髖關節骨折被迫中止世界巡演，歷經5次手術與漫長復健，除了髖關動手術之外，拍攝MV時頭部受傷也縫針，收養的狗更咬傷她的臉。近期她於《讓我來唱》復出擔任導師，昨（16）日節目進行總決賽直播，她與學員合唱《薔薇》，才開口，粉絲就淚喊：天后回歸。

蕭亞軒穿著有黑白色薔薇圖案點綴的蓬裙，開口演唱《薔薇》。（翻攝自微博）

當日蕭亞軒身穿黑白相間蓬裙現身，服裝有薔薇圖案點綴，看來氣質典雅。一開口更是驚艷全場，由於節目全程直播，因此完全無修音、無剪輯。

請繼續往下閱讀...

蕭亞軒開口演唱《薔薇》，歌聲堪比教科書級別。（翻攝自IG）

粉絲表示蕭亞軒的聲音仍是熟悉的天籟，中低音具磁性又沉穩，高音爆發力十足，狀態堪比教科書級別。昨日也是蕭亞軒經典作品《野薔薇》問世25週年，她也準備了紀念小禮物送給現場粉絲，勉勵女孩們要如薔薇盛開。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法