阿諾大巨蛋開球初體驗「腿軟手抖」 露小蠻腰火辣登場

〔記者林欣穎／台北報導〕阿諾昨日（16）日受邀至台北大巨蛋擔任開球嘉賓，首次開球的她笑說自己超認真準備，一知道要來開球，立刻揪好幾個朋友到大安森林公園練習了好幾天，就怕投得不好。

阿諾給球員們擊掌打氣。（光意娛樂提供）

初次開球的阿諾更直呼自己超級緊張，還特地為此加緊練習，「因為我沒開過球，不知道要準備什麼，又覺得不能只是開球而已，還狂練應援舞。」她笑說有次碰到Fubon Angels的檸檬，她趕緊跟對方請教動作，後台採訪時更現場展示了一小段應援舞。

請繼續往下閱讀...

阿諾回憶開球當天覺得自己快吐了，甚至緊張到雙手都在抖，喝水時手抖到都看得出水瓶在晃。事前練習時，阿諾從投球方式、身體姿勢到抬手的角度等都認真請教，更被教練肯定投得不錯。開場採訪時，她開心表示「很感謝台灣大哥大的邀請，我才能站上台北大巨蛋這神聖的草地，對我來說是一個很難忘的經驗。」說完更興奮的摸了自己腳下的球場草地。

阿諾首次擔任開球嘉賓直呼緊張。（光意娛樂提供）

阿諾笑說真的站上台北大巨蛋的場中央，看到滿場觀眾的瞬間，有種自己很渺小的感覺。「我一直跟自己說要hold住，但腦袋跟身體好像不同步一樣，都不知道是怎麼擺出動作的。雖然把球投出去之前的姿勢都要hold住，但我緊張到腿都軟了，就控制不住的晃了一下，還好最後順利投出。」雖直呼緊張一度重整動作，但她投球出去時動作俐落，球筆直劃過空中，成功投出「直直的一球」，瞬間掀起全場觀眾鼓掌歡呼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法