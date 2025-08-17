晴時多雲

娛樂 最新消息

周遊血淚愛情搬上舞台！李朝永「挨砍十多刀」 驚世三角戀秘辛曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊連續17年主辦的台灣經典電視電影演唱會「聽咱的歌，看咱的影」，今（17日）在台北流行音樂中心登場，5000個座位座無虛席。其中大型歌舞劇《她的一生》找來賴慧如詮釋阿姑本人，戲中有段「2男搶1女」的橋段，正是改編自阿姑與李朝永當年的愛情故事。當時兩人日久生情，但雙方各自有家庭，阿姑的丈夫張育安甚至因妒恨請人砍了李朝永十多刀，李朝永仍為愛不懼，這份執著徹底征服了阿姑。

大型歌舞劇《她的一生》找來賴慧如（左）詮釋周遊（右）的故事。（記者潘少棠攝）大型歌舞劇《她的一生》找來賴慧如（左）詮釋周遊（右）的故事。（記者潘少棠攝）

阿姑會選賴慧如飾演自己，不僅因為兩人都是由阿嬤帶大，她更大讚：「她能歌、能舞又能演，要找到這樣的人才非常不容易。」賴慧如也坦言，自己15歲北上單打獨鬥，並在演藝圈獲得胡瓜等貴人照顧，和阿姑的經歷有不少相似之處。

其實阿姑早年就想將自身故事搬上大銀幕，劇本也曾完成，但兩度送新聞局卻未能通過，計畫胎死腹中。她透露：「那時候本來想找藍心湄來演我。」

賴慧如說演繹阿姑的一生相當困難。（記者潘少棠攝）賴慧如說演繹阿姑的一生相當困難。（記者潘少棠攝）

賴慧如說演繹阿姑的一生相當困難，「她的經歷太豐富，我們只能呈現皮毛，無法完整重現。」她回憶阿姑曾在敘述往事時邊講邊哭，讓自己聽得心酸不已，「阿姑以前真的很苦，但也因為曾經的苦，才有現在的幸福。」

她印象最深的是三角戀的橋段，「劇中我得知男友拋棄我去結婚，身旁有個默默守護我的男生，但我卻給不出承諾，只能嫌他煩、叫他離開，情緒很重。」阿姑在旁聽了也陷入回憶，指那正是她拍《一縷相思情》、《梨花淚》走紅時期發生的事。她表示：「那時候我沒有請司機，都自己開車送導演、男女主角回家，還要自己選角、盯排、盯現場，全都親力親為。」

賴慧如（左）的阿嬤（右）特地到台北觀賞她的演出。（記者潘少棠攝）賴慧如（左）的阿嬤（右）特地到台北觀賞她的演出。（記者潘少棠攝）

值得一提的是，賴慧如同樣是阿嬤帶大，去年阿嬤確診癌症，今天也特地到台北觀賞她的演出，看起來氣色好多了。賴慧如說，阿嬤先前因化療不適，如今療程結束，到台北住兩週，「跟我公婆很聊得來，吃得也比較好，還開玩笑說再這樣住下去會越來越胖。」

