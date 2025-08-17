晴時多雲

娛樂 最新消息

最親民韓星！朴寶劍現蹤高雄到處簽 見女童秒蹲下超暖

朴寶劍今天在高雄舉行粉絲見面會，活動還沒開始，就到處在高雄寵粉簽名。（翻攝自IG）朴寶劍今天在高雄舉行粉絲見面會，活動還沒開始，就到處在高雄寵粉簽名。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕朴寶劍今天（17日）將在高雄流行音樂中心舉行見面會，這是他暌違6年再次來台舉行專場，早上被網友發現穿著白T恤在路上跑步，彷彿是南台灣版本的玉澤演。昨天抵達小港機場後，他就馬不停蹄，不但現身快閃店，甚至親自前往應援咖啡廳，看著粉絲寫的一張張便利貼，實在超級有心。

朴寶劍在快閃店留下簽名。（翻攝自IG）朴寶劍在快閃店留下簽名。（翻攝自IG）

朴寶劍昨天現身在高雄的快閃店以及粉絲應援咖啡廳，儘管才剛搭機抵台，不過臉上完全不見疲憊神情，露出招牌微笑，一個一個幫粉絲簽名、合影，讓現場粉絲陷入瘋狂，現場「歐巴我愛你」、「我愛你喔～」、「歐巴拜託你簽名了」、「非常謝謝你」、「Have nice day」、「welcome to TAIWAN」等聲音不絕於耳，甚至還有人發出尖叫聲，朴寶劍還比出「噓」的手勢，似乎在提醒不要影響到別人。

朴寶劍抵台後親切幫粉絲簽名。（dragon_100life提供）朴寶劍抵台後親切幫粉絲簽名。（dragon_100life提供）

最令人印象深刻的還有，女童拿著朴寶劍的應援物，希望能夠讓朴寶劍本人簽名，而朴寶劍看到之後立刻蹲下身幫忙簽名，連手燈也幫忙簽。媽媽在一旁還用韓文叫女兒說：「妳說，歐巴明天見喔！」朴寶劍則用中文回應「謝謝」，還不忘幫跟媽媽揮手說感謝，這麼親民實在難能可貴，不過卻讓網友好羨慕，笑說：「我要去借個小孩了！」

朴寶劍幫忙粉絲簽名，露出微笑實在有夠帥。（dragon_100life提供）朴寶劍幫忙粉絲簽名，露出微笑實在有夠帥。（dragon_100life提供）

