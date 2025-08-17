晴時多雲

娛樂 最新消息

網紅「ICU醫師陳志金」子承父業 透露兒將北漂學醫

ICU醫師陳志金網路發文透露兒子踏上醫學之路。（翻攝自臉書）ICU醫師陳志金網路發文透露兒子踏上醫學之路。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常在網路分享看法的「ICU醫師陳志金」，日前在社群平台發文宣布好消息，他開心說兒子跟隨著自己的腳步，踏上學醫之路，但沒有透露兒子考上哪所學校。目前全家都在台南的陳志金，幽默說：離開家鄉＝離開台南＝北漂。

陳志金提起兒子，感性說：「18年前呱呱落地，轉眼間18年就過去了，虎虎（陳志金兒子）也追隨老爸，選擇辛苦的學醫之路」。感到驕傲的陳志金稱讚兒子真的很棒、也很用功，從小念書都是自動自發，無須父母擔心。

陳志金讚美兒子從小讀書都是自動自發，不用父母擔心。（翻攝自臉書）陳志金讚美兒子從小讀書都是自動自發，不用父母擔心。（翻攝自臉書）

如今兒子邁向學醫之路，陳志金也獻上祝福：「希望你離開家鄉後，能夠快樂的學習，找到自己的興趣，交到要好的朋友」他也不忘補上一句「不過，國中和高中的同學，經常還是你人生中的麻吉～」。

來自馬來西亞的陳志金醫師目前任職於台南奇美醫院，他幼時成長於窮苦偏鄉，課業成績出色的他，曾拿下奧林匹亞數學競賽馬來西亞冠軍。18歲考上台大醫學系，學成之後選擇留在台灣從醫，與護理師太太生活得幸福美滿。

點圖放大header
點圖放大body

