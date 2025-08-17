于美人愛店登米其林必比登 意外曝12年婚變秘密

于美人12年前經歷婚變，走過人生低谷。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前《米其林必比登推介》名單曝光，新北市新店一家經營逾40年前的老字號榜上有名，主持人于美人也在社群平台發文道賀，更透露出12年前自己婚變時一段往事以及老闆娘暖心舉動。

于美人說，12年前遇到人生低谷適時給予溫暖的店家榮登2025米其林必比登，所以她特別送花敬賀。

請繼續往下閱讀...

于美人愛店列《米其林必比登推介》名單，于美人送花祝賀。（紅圈處，翻攝自臉書）

「當時我心情陷入谷底，很少在外面吃飯，由於一整年要常跑新店，所以我很律師經常一起去」與美人回憶，某次老闆娘突然不向于美人收錢，于美人表示:「不行～妳若不收錢，我會覺得妳在可憐我！」老闆娘回答：「我是心疼妳！」兩人更是眼眶含淚。

不僅那一餐沒有收費，老闆娘更硬塞了一包餃子給于美人，讓當時陷入低潮的她感受到無比溫暖。因此當她知道店家登上美食評鑑推薦，當然要特別送花慶賀。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法