Lisa變「真人版LABUBU」登倫敦演唱會 全粉毛絨套裝引暴動

Lisa在表演服裝的腰間也掛上了LABUBU。（翻攝自IG/X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK世界巡演昨（16）日在英國倫敦溫布利球場登場，7萬名粉絲擠爆現場。演出過程中，Lisa在個人舞台《Thunder》驚喜登場，一身粉色毛絨裝加上招牌耳朵面具，瞬間化身「真人版LABUBU」，全場尖叫聲幾乎震破屋頂，相關照片與影片也迅速攻佔社群。

Lisa在SOLO舞台上的LABUBU造型引起全網討論。（翻攝自X）

隨著Lisa把LABUBU搬上國際級舞台，這股熱潮再度被推上高峰。她的粉紅造型不僅點燃現場氛圍，也登上多國網路熱搜，顯示這LABUBU風潮在短時間內恐怕難以退燒。

請繼續往下閱讀...

事實上，LABUBU在韓流圈話題度極高，許多偶像爭相收藏，但也有藝人直言外型難以接受。像是LE SSERAFIM成員許允真就曾在直播中表示，比起LABUBU，她更偏愛美樂蒂和庫洛米，認為LABUBU「有點不好看」。這番直率評價引起兩派群眾熱烈討論。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法