詹雯婷陳建寧世紀和解！阿沁爆「F.I.R.合體」內幕：已有5家公司搶邀

〔記者傅茗渝／台北報導〕F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷（Faye）與前團員陳建寧因合約糾紛鬧上法院，纏訟多年，上月24日雙方終於共同發表聯合聲明，宣布正式和解。阿沁今（17）出席自掏腰包主辦的《一人一首阿沁REAL盃》歌唱大賽決賽時，也被問到此事，他笑說：「這麼多年了，已經被問100遍了，我說『地球是圓的』，恭喜他們終於和解，代表雙方把事情放下。」

阿沁表示陳建寧是自己第一任經紀人，也是音樂恩師，「當年一起奮戰多年，心裡還是很感謝。」他透露自己在得知和解的那一天，就在IG上發了F.I.R.第一張專輯的背景照，替兩人送上祝福，更說目前已有5、6家公司主動洽詢「合體」的可能，他則認為：「現在還不急，等彼此默契到了，大家都有感覺時，再說吧。老話一句：地球是圓的，大家可以期待。」

詹雯婷（中）與陳建寧（左）宣布正式和解。（資料照，記者王文麟攝）

至於與兩位前團員的聯繫現況，阿沁坦言彼此私下都有聯絡，但目前三人尚未成立群組，以個別方式交流。他強調最重要的是看到雙方能放下過去、各自安好，「這已經是一件很值得開心的事。」

