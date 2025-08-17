晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

詹雯婷陳建寧世紀和解！阿沁爆「F.I.R.合體」內幕：已有5家公司搶邀

〔記者傅茗渝／台北報導〕F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷（Faye）與前團員陳建寧因合約糾紛鬧上法院，纏訟多年，上月24日雙方終於共同發表聯合聲明，宣布正式和解。阿沁今（17）出席自掏腰包主辦的《一人一首阿沁REAL盃》歌唱大賽決賽時，也被問到此事，他笑說：「這麼多年了，已經被問100遍了，我說『地球是圓的』，恭喜他們終於和解，代表雙方把事情放下。」

阿沁表示已有公司洽談F.I.R.合體演出。（記者王文麟攝）阿沁表示已有公司洽談F.I.R.合體演出。（記者王文麟攝）

阿沁表示陳建寧是自己第一任經紀人，也是音樂恩師，「當年一起奮戰多年，心裡還是很感謝。」他透露自己在得知和解的那一天，就在IG上發了F.I.R.第一張專輯的背景照，替兩人送上祝福，更說目前已有5、6家公司主動洽詢「合體」的可能，他則認為：「現在還不急，等彼此默契到了，大家都有感覺時，再說吧。老話一句：地球是圓的，大家可以期待。」

詹雯婷（中）與陳建寧（左）宣布正式和解。（資料照，記者王文麟攝）詹雯婷（中）與陳建寧（左）宣布正式和解。（資料照，記者王文麟攝）

至於與兩位前團員的聯繫現況，阿沁坦言彼此私下都有聯絡，但目前三人尚未成立群組，以個別方式交流。他強調最重要的是看到雙方能放下過去、各自安好，「這已經是一件很值得開心的事。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中