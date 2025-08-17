阿沁自掏腰包捧新人！浪漫對唱《見你一面》成KTV爆曲

〔記者傅茗渝／台北報導〕由金曲製作人阿沁（REAL）創立的 FANTASTIC MUSIC夢境音樂社，再度舉辦年度原創盛事《一人一首阿沁REAL盃》歌唱大賽。邁入第二屆的賽事，與聲浪媒體科技合作、Goodnight App 協辦，共吸引逾 1100 位選手報名。歷經兩個月比賽，12 強決賽今登場，前三名將登上阿沁《記得愛2.0》世界巡演舞台，與偶像同台圓夢。

阿沁累積創作超過 700 首、合作超過 300 位華語巨星，他強調，比賽並非單純競賽，而是夢境音樂社的重要使命：「發掘、栽培下一位能代表華語流行的天后或天王。」

阿沁親手創立夢境音樂社，連續兩年舉辦《一人一首阿沁REAL盃》，致力於發掘華語樂壇新星。（記者王文麟攝）

今年社內正式簽下新人夏娜，她能唱能跳，決賽開場首度亮相，與阿沁合唱《見你一面》，歌曲已成 KTV 熱門點播。阿沁透露，夏娜下月將推出首支舞曲單曲，展現舞台爆發力與時尚感，公司也將全力培育她成為新星。

首屆冠軍、已正式出道的 斳雅茹（芽兒） 也回歸舞台，帶來單曲《你會懂》，並鼓勵學弟妹勇敢追夢。本屆冠軍將獲得量身打造的原創單曲、專業 MV 與簽約機會，直接踏入職業歌手之路；表現亮眼的入圍者，也可能獲得公司青睞。

聲浪科技表示，很榮幸與阿沁攜手舉辦全台最大規模的原創歌唱比賽；Goodnight App 亦承諾持續支持，成為新人孕育平台。阿沁補充：「我每年自掏腰包舉辦，不為商業，而是責任與傳承。未來將把比賽拓展到港、馬、新等地，讓更多亞洲年輕人透過夢境音樂社站上舞台。」

