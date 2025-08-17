沈玉琳罹血癌 命理師揭晚幾年做這事可能不會發生

沈玉琳11日在臉書發文透露，自己正進行高強度化療及標靶治療。（翻攝自沈玉琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視節目主持人沈玉琳11日在臉書發文證實罹患白血病，並已從三總轉院至台大，由血液腫瘤科接手治療，接續進行高強度化療及標靶治療，目前治療情況非常順利，也無特別副作用。

易經預言家高煜霖16日在臉書發文揭他面部粉瘤恐割太早，「若晚幾年割，可能不會發生。」他以沈玉琳名字「土」元素過多，生肖又是「土」，恐因「堆積」概念而形成結果，他解釋：「正常的土元素，是沉穩、穩定用，太多等於堆積，就有受限、抑制、掩蓋的影響。」

接著高煜霖進一步分析，20年前沈玉琳有進行切除面部粉瘤，當時雖說是命理老師建議，研判可能是與女朋友論及婚嫁，有觀感問題可能才動刀切除，「如果他能到45歲後再切除，這情況有望會改觀，因為切除當下約40歲，還在走『玉』字，土元素還在過旺時期，『堆疊』的因子還在持續。」

高煜霖表示，沈玉琳45至48歲開始走第三個字「琳」的木字元，這樣就有「宣洩」的現象產生，「也就是說，這時會出現身體的異狀，是屬輕微的，稍加治療即可痊癒的概念。」 ☆民間傳說，請勿獵奇迷信。☆

