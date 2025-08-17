晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳罹血癌 命理師揭晚幾年做這事可能不會發生

沈玉琳11日在臉書發文透露，自己正進行高強度化療及標靶治療。（翻攝自沈玉琳臉書）沈玉琳11日在臉書發文透露，自己正進行高強度化療及標靶治療。（翻攝自沈玉琳臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視節目主持人沈玉琳11日在臉書發文證實罹患白血病，並已從三總轉院至台大，由血液腫瘤科接手治療，接續進行高強度化療及標靶治療，目前治療情況非常順利，也無特別副作用。

易經預言家高煜霖16日在臉書發文揭他面部粉瘤恐割太早，「若晚幾年割，可能不會發生。」他以沈玉琳名字「土」元素過多，生肖又是「土」，恐因「堆積」概念而形成結果，他解釋：「正常的土元素，是沉穩、穩定用，太多等於堆積，就有受限、抑制、掩蓋的影響。」

接著高煜霖進一步分析，20年前沈玉琳有進行切除面部粉瘤，當時雖說是命理老師建議，研判可能是與女朋友論及婚嫁，有觀感問題可能才動刀切除，「如果他能到45歲後再切除，這情況有望會改觀，因為切除當下約40歲，還在走『玉』字，土元素還在過旺時期，『堆疊』的因子還在持續。」
高煜霖表示，沈玉琳45至48歲開始走第三個字「琳」的木字元，這樣就有「宣洩」的現象產生，「也就是說，這時會出現身體的異狀，是屬輕微的，稍加治療即可痊癒的概念。」

☆民間傳說，請勿獵奇迷信。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中