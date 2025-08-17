晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

峮峮缺席錄影遭圍攻 孫協志、節目方護航嗆：無聊黑粉勿隨意攻擊

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮，自2021年加入《飢餓遊戲》主持群，不過近期因颱風影響航班，缺席澎湖外景錄影，意外掀起爭議。由於官方釋出的錄影照片不見她身影，所以網路上立刻出現「怎麼又請假」的言論。

峮峮（左）近日因缺席《飢餓遊戲》錄影遭到網友攻擊，孫協志（右）為此發聲了。（翻攝自IG）峮峮（左）近日因缺席《飢餓遊戲》錄影遭到網友攻擊，孫協志（右）為此發聲了。（翻攝自IG）

面對外界批評，製作單位「主謀」廖述穎公開澄清，強調峮峮的請假安排，節目組與電視台及其他主持人早已達成共識。他更引用孫協志的話，反擊酸民：「無聊黑粉請不要再攻擊我們的家人。」並呼籲輿論應該理性，強調「言論自由不該成為傷害人的武器」。

其實峮峮早在去年節目8週年錄影後，身體開始出狀況，她曾主動提出暫時退出主持群專心休養。不過最後在製作單位多次挽留下，雙方決定只要遇到重大活動撞期或身體需要調整時，可以放心請假。

原颱風天由林襄（左）與許孟哲（右）錄影。（翻攝自IG）原颱風天由林襄（左）與許孟哲（右）錄影。（翻攝自IG）

外界對峮峮的缺席仍有不少臆測，搞到她只能無奈再貼文下留言「小編都不幫我解釋嗎？」節目小編才透露，峮峮原本規劃當天一早搭機赴澎湖，但颱風迫使班機取消，才會臨時缺席。對製作單位而言，主持群就像家人一樣，他們願意共同分擔壓力，也盼觀眾能給予峮峮更多包容與支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中