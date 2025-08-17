峮峮缺席錄影遭圍攻 孫協志、節目方護航嗆：無聊黑粉勿隨意攻擊

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮，自2021年加入《飢餓遊戲》主持群，不過近期因颱風影響航班，缺席澎湖外景錄影，意外掀起爭議。由於官方釋出的錄影照片不見她身影，所以網路上立刻出現「怎麼又請假」的言論。

峮峮（左）近日因缺席《飢餓遊戲》錄影遭到網友攻擊，孫協志（右）為此發聲了。（翻攝自IG）

面對外界批評，製作單位「主謀」廖述穎公開澄清，強調峮峮的請假安排，節目組與電視台及其他主持人早已達成共識。他更引用孫協志的話，反擊酸民：「無聊黑粉請不要再攻擊我們的家人。」並呼籲輿論應該理性，強調「言論自由不該成為傷害人的武器」。

其實峮峮早在去年節目8週年錄影後，身體開始出狀況，她曾主動提出暫時退出主持群專心休養。不過最後在製作單位多次挽留下，雙方決定，只要遇到重大活動撞期或身體需要調整時，可以放心請假。

原颱風天由林襄（左）與許孟哲（右）錄影。（翻攝自IG）

外界對峮峮的缺席仍有不少臆測，搞到她只能無奈再貼文下留言，「小編都不幫我解釋嗎？」節目小編才透露，峮峮原本規劃當天一早搭機赴澎湖，但颱風迫使班機取消，才會臨時缺席。對製作單位而言，主持群就像家人一樣，他們願意共同分擔壓力，也盼觀眾能給予峮峮更多包容與支持。

