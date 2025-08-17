胡瓜錄影被狂吃豆腐！地方媽媽「鑽衣服狂親」全場看呆

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》日前來到新北林口，邀請一群來自桃園在地「八德區客家協會」的熱情媽媽們特地來到現場支持，客家媽媽們熱情又愛表演，準備了客家歌曲獻給偶像胡瓜，身為客家人綜藝天王胡瓜也相當開心，與他們一來一往唱起客家歌曲，一口流利客家話的胡瓜深得客家媽媽的愛，胡瓜說最重要讓觀眾學到了不少有趣的客家話。

胡瓜到桃園錄製外景節目。（民視提供）

製作單位特地於遊戲「林口換衣趣」準備與媽媽們互動一下，總共有兩組每組有三個人，分別有兩位媽媽與胡瓜組成一組，第一位媽媽先穿上衣服，胡瓜從後背位置進去衣服裡面，將衣服穿上，第一位媽媽要將衣服傳遞到胡瓜身上，胡瓜成功穿上後，第二位媽媽要走胡瓜前面鑽進衣服裡面，直到衣服穿到自己身上，即為成功。

原本胡瓜想讓郭忠祐參與這個遊戲，但無奈胡瓜在媽媽圈實在太炙手可熱，抵不住媽媽們的熱情，堅決要跟胡瓜挑戰、其他人都不要，以至於男生部分都由胡瓜全包了，遊戲結束後胡瓜頭髮凌亂、氣喘不止，看起來相當狼狽，這時有其中一位媽媽表示自己也要玩，還沒等到胡瓜拒絕，媽媽就相當熱心的幫胡瓜穿上了遊戲衣服，隨時準備鑽進胡瓜的衣服裡面，讓胡瓜相當的驚慌失措。

胡瓜（左二）深受地方媽媽喜愛。（民視提供）

為了安撫胡瓜，媽媽先是雙手撫摸胡瓜的臉龐，又往胡瓜臉上親上去，接著就直接開始遊戲，讓人意想不到的是，原本遊戲規則說好的背對背，媽媽們搞錯了規則，直接以面對面的方式鑽進了胡瓜的衣服裡面，讓胡瓜驚恐地大喊：「沒有正面的啦!」現場的所有人見狀都捧腹大笑不止。在最後頒獎之時，客家媽媽甚至趁胡瓜不注意， 默默勾住他的手，還靠在他手臂上，讓胡瓜失笑了好幾次，看來胡瓜在媽媽界依舊是偶像地位。

