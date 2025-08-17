登台前突然出意外！演唱會才一半 柏霖哭到唱不下去

柏霖「允許萬物破碎」演唱會。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin舉辦「允許萬物破碎」台北+台中專場演唱會，首次挑戰鋼琴的自彈自唱，展現不同以往的音樂面貌；他中場時走下舞台，進入觀眾席，以幾乎零距離的方式連唱4首歌，見到歌迷如此的支持他，柏霖在演唱到《來不及的告白》時忍不住落淚，一度哭到唱不下去，由歌迷全力接唱，讓他非常感謝歌迷應援，也破涕為笑說：「自己怎麼寫了一首那麼好哭的歌~」

柏霖「允許萬物破碎」演唱會。（索尼提供）

在歌迷的歡呼聲中，柏霖身著帥氣的LV全新造型登場，默默地背對著觀眾走到鋼琴前坐下，靜靜地演奏起《沒能夠愛》，曲畢柏霖開始瘋狂敲擊鋼琴唱起《走火入魔》，接著拿起吉他自彈自唱演唱《破繭》，看到滿場的觀眾，感性的他第一句話竟是帶著哽咽的「好想哭，謝謝你們來~」觀眾的尖叫聲，讓柏霖展露笑容說：「這是新專輯《允許萬物破碎》的全球首唱，很開心看到大家。」

柏霖一連帶來《足夠的失落》、《不必》等高難度歌曲後，忽然離開了舞台，一步一步走進了觀眾席的人群中，讓歌迷不停尖叫，但也非常有秩序地讓出了一塊位置，讓柏霖站上椅子，以更靠近歌迷的方式演出，接連演唱《親密平行》和專輯同名單曲《允許萬物破碎》後，表示：「以前會覺得人要在完整的時候才值得被愛，後來才知道破碎才是我們最真實的樣子。就像我剛剛上台前覺得我準備完整了，但是我的吉他弦忽然斷掉了，我當下一直想著要如何補足這一塊，後來發覺我上台好好的分享和好好的唱歌就好了。」

他特別在台北場演唱在歌唱比賽節目奪冠的《Scars》，並透露這是只在台北場演出的歌曲，台中場會有不同的曲目。最後在安可聲中，帶來大受歡迎的《我會很愛你》以及《耳後》，並在會後為到場的粉絲進行專輯簽名，粉絲都大讚柏霖的演出給予他們很多力量，讓柏霖開心不已。

