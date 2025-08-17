馬國校園墜樓案引全民怒吼！社會運動席捲各地 曹格實際行動表態

曹格聲援馬來西亞社會運動。（翻攝臉書）

〔記者胡御柔／台北報導〕馬來西亞近日各地掀起「Justice for Zara」社會運動，引發民間高度關注。事件起因是一名年僅13歲的女學生扎拉．凱麗娜（Zara Qairina）疑似在校內遭受霸凌後不幸墜樓身亡，引發全國輿論譁然，就連知名藝人曹格也將「Justice for Zara」的標語噴在自己的愛車上聲援。

事件發生於7月16日凌晨4時，女孩Zara被發現倒臥於沙巴一所宗教寄宿學校宿舍附近的排水溝內，當時已呈昏迷狀態。儘管緊急送醫搶救，但她仍於隔日下午傷重不治。警方初步調查認為，Zara是從宿舍三樓墜落，但在下葬前並未進行法醫驗屍。

然而，死者母親諾萊達在為女兒進行下葬前的沐浴儀式時，意外發現女兒背部有多處可疑瘀傷，質疑其死因並不單純，於是立即向警方報案，要求重新調查此案。

事件經媒體與社群平台曝光後迅速發酵。網路上隨即流傳各種指控與懷疑，包括指稱Zara遭到3名出身權貴家庭的學生霸凌，甚至在重傷後被人故意丟入水溝。更有傳言直指涉案者家屬為沙巴州政府高層人士，且校方疑似有包庇霸凌者行為。

事件爆發後，全國多地迅速出現悼念與示威行動。群眾自發穿上黑衣，在吉隆坡、怡保、亞庇等城市發起和平集會，高舉「Justice for Zara」、「Stop Bullying」等標語，要求政府查明真相。社交媒體上「#JusticeForZara」標籤迅速登上熱搜，成為全民關注的社會議題。

長期關注社會議題的藝人曹格亦公開表態。他不僅在個人社群媒體發文，更親自將「Justice for Zara」字樣噴塗於自己的愛車上，用實際行動聲援此案。

