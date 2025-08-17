晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬國校園墜樓案引全民怒吼！社會運動席捲各地 曹格實際行動表態

曹格聲援馬來西亞社會運動。（翻攝臉書）曹格聲援馬來西亞社會運動。（翻攝臉書）

〔記者胡御柔／台北報導〕馬來西亞近日各地掀起「Justice for Zara」社會運動，引發民間高度關注。事件起因是一名年僅13歲的女學生扎拉．凱麗娜（Zara Qairina）疑似在校內遭受霸凌後不幸墜樓身亡，引發全國輿論譁然，就連知名藝人曹格也將「Justice for Zara」的標語噴在自己的愛車上聲援。

事件發生於7月16日凌晨4時，女孩Zara被發現倒臥於沙巴一所宗教寄宿學校宿舍附近的排水溝內，當時已呈昏迷狀態。儘管緊急送醫搶救，但她仍於隔日下午傷重不治。警方初步調查認為，Zara是從宿舍三樓墜落，但在下葬前並未進行法醫驗屍。

然而，死者母親諾萊達在為女兒進行下葬前的沐浴儀式時，意外發現女兒背部有多處可疑瘀傷，質疑其死因並不單純，於是立即向警方報案，要求重新調查此案。

事件經媒體與社群平台曝光後迅速發酵。網路上隨即流傳各種指控與懷疑，包括指稱Zara遭到3名出身權貴家庭的學生霸凌，甚至在重傷後被人故意丟入水溝。更有傳言直指涉案者家屬為沙巴州政府高層人士，且校方疑似有包庇霸凌者行為。

事件爆發後，全國多地迅速出現悼念與示威行動。群眾自發穿上黑衣，在吉隆坡、怡保、亞庇等城市發起和平集會，高舉「Justice for Zara」、「Stop Bullying」等標語，要求政府查明真相。社交媒體上「#JusticeForZara」標籤迅速登上熱搜，成為全民關注的社會議題。

長期關注社會議題的藝人曹格亦公開表態。他不僅在個人社群媒體發文，更親自將「Justice for Zara」字樣噴塗於自己的愛車上，用實際行動聲援此案。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中