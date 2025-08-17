晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本女星自爆14歲開始動刀 整形28次「就像奧運」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲的日本女星水澤愛里（水澤アリー）近日在節目上坦承，整形次數已高達28次，最早是在14歲就開始割雙眼皮。她形容整形對她來說像奧運，是一場永無止境的比賽，「因為總想追求更完美的成績，所以停不下來」，甚至直言未來仍會持續更新紀錄。

日本女星水澤愛里在節目中透露，自己對整形已經停不下來。（翻攝自X）日本女星水澤愛里在節目中透露，自己對整形已經停不下來。（翻攝自X）

事實上，水澤愛里曾在2013年被節目主持人打趣虧：「妳是不是整形了？」當時她還急忙否認，強調五官都是天然美，如今卻親口自爆，讓不少網友驚呼「反應差別太大」，更有人笑稱早就看出端倪。

她現在能夠毫不避諱談及整形話題，還透露過去整形經驗並非都一帆風順，其中有幾次手術失敗，讓她痛苦不已。她特別強調，這些「升級」是追求自信的過程，雖會引來外界議論，但她可以坦然面對，展現不同以往的勇敢態度。

水澤愛里1990年出生，外型亮眼，曾被視為模特兒蘿拉的接班人，紅極一時，綜藝節目邀約不斷。近年來逐漸淡出演藝圈，轉型創業，主要工作是協助日本企業與好萊塢明星接軌，長時間定居海外。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中