日本女星自爆14歲開始動刀 整形28次「就像奧運」

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲的日本女星水澤愛里（水澤アリー）近日在節目上坦承，整形次數已高達28次，最早是在14歲就開始割雙眼皮。她形容「整形對她來說像奧運」，是一場永無止境的比賽，「因為總想追求更完美的成績，所以停不下來」，甚至直言未來仍會持續更新紀錄。

日本女星水澤愛里在節目中透露，自己對整形已經停不下來。（翻攝自X）

事實上，水澤愛里曾在2013年被節目主持人打趣虧：「妳是不是整形了？」當時她還急忙否認，強調五官都是天然美，如今卻親口自爆，讓不少網友驚呼「反應差別太大」，更有人笑稱早就看出端倪。

她現在能夠毫不避諱談及整形話題，還透露過去整形經驗並非都一帆風順，其中有幾次手術失敗，讓她痛苦不已。她特別強調，這些「升級」是追求自信的過程，雖會引來外界議論，但她可以坦然面對，展現不同以往的勇敢態度。

水澤愛里1990年出生，外型亮眼，曾被視為模特兒蘿拉的接班人，紅極一時，綜藝節目邀約不斷。近年來逐漸淡出演藝圈，轉型創業，主要工作是協助日本企業與好萊塢明星接軌，長時間定居海外。

