娛樂 日韓

佐藤健爆《玻璃之心》拍攝秘辛 這一幕竟是致敬木村拓哉

《玻璃之心》佐藤健（右起）抱怨町田啓太、菅田將暉檔期很難喬，左為宮崎優。（翻攝自X）《玻璃之心》佐藤健（右起）抱怨町田啓太、菅田將暉檔期很難喬，左為宮崎優。（翻攝自X）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕佐藤健最近推出主演並擔任製作人的日劇《玻璃之心》，前天他與女主角宮崎優一同出席「體感上映會」，與粉絲近距離互動，並分享拍攝秘辛。

佐藤健透露，演員檔期實在很難喬，當時要跟NHK大河劇搶町田啓太，最難喬出時間的是菅田將暉，他的戲分必須在一個月之內完成，先殺青一次之後，等到拍攝最後一集時再出現，佐藤健回憶起：「我當然希望他能夠演到最後，但我那時候根本喬不到他的檔期，但我相信他一定會回來，結果（他拍了別的作品）整個人增重了不少後才回來。」

志尊淳（右）在《玻璃之心》中背後抱宮崎優的動作，其實是模仿《愛情白皮書》中的木村拓哉。（翻攝自X）志尊淳（右）在《玻璃之心》中背後抱宮崎優的動作，其實是模仿《愛情白皮書》中的木村拓哉。（翻攝自X）

佐藤健也透露，一場志尊淳與宮崎優的背後抱名場面中，其實他心想著「難道我不行嗎？」其實這個背後抱以及台詞，靈感全是來自木村拓哉的代表作《愛情白皮書》（1993）。佐藤健本來以為2000年出生的宮崎優聽不懂，倒是宮崎優還發現志尊淳在劇中的眼鏡造型，也與《愛情白皮書》的木村拓哉一樣，佐藤健驚訝這一點小巧思被宮崎優發現，還笑說：「志尊淳當時被木村拓哉附身了。」笑翻眾人。

佐藤健出席《玻璃之心》體感上映會，分享拍攝秘辛。（翻攝自X）佐藤健出席《玻璃之心》體感上映會，分享拍攝秘辛。（翻攝自X）

木村拓哉在《愛情白皮書》中抱住石田光的名場面，日文稱作「あすなろ抱き」。（翻攝自X）木村拓哉在《愛情白皮書》中抱住石田光的名場面，日文稱作「あすなろ抱き」。（翻攝自X）

《玻璃之心》是佐藤健嘔心瀝血之作，他昨天（16日）宣布將以劇中樂團「TENBLANK」的名義舉行亞洲巡迴見面會，台北將是海外首站，將於11月1日降臨台北國際會議中心，之後前往首爾、香港、曼谷等城市。至於町田啓太則是在同場地，於12月7日來台舉行粉絲見面會，這將是他第三度來台。

