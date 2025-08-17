晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

聽的是回憶！《超級星光大道》女星奔高雄朝聖孫燕姿 忘不了PK賽選的歌

〔記者陳慧玲／台北報導〕新加坡天后孫燕姿昨（16日）起一連兩天在高雄巨蛋舉辦「就在日落以後」出道25週年巡演，首場結束後在社群引起廣大討論，歌迷分享看完演出的感動，另外來自《超級星光大道》的兩位歌手曾沛慈和葉瑋庭也去朝聖，曾沛慈直呼：「有生之年，有孫燕姿，真的是很滿足的幸福，謝謝妳！」

孫燕姿在高雄巨蛋開唱，歌迷紛紛在社群討論觀後感。（Make Music提供）孫燕姿在高雄巨蛋開唱，歌迷紛紛在社群討論觀後感。（Make Music提供）

孫燕姿的歌曲對曾沛慈影響很大，曾沛慈談到：「怎麼會演唱會進行不到一半，我一直湧出一種很感懷感謝感動的心情呢？看著燕姿在台上唱歌，我的青春和成熟期，一幕一幕隨著不同歌曲，落座地紮實又恍惚。」

曾沛慈回憶孫燕姿歌曲在不同階段對她的意義：「我記得是《害怕》讓我入圍了《超級星光大道》的甄選，進棚錄影開始和100個人比賽唱歌。我記得第一次PK我選了《我的愛》，我記得某次主題我唱了《天黑黑》，我記得畢業典禮我還是唱了《我的愛》，節目通告唱過《相信》，商演校園唱過《第一次》，在不同年紀的房間、宿舍裡，一首又一首、一張又一張的跟唱，不管是不是主打。」

曾沛慈（左）和葉瑋庭特別到高雄看演唱會。（翻攝自IG）曾沛慈（左）和葉瑋庭特別到高雄看演唱會。（翻攝自IG）

孫燕姿相隔11年才再次在台灣開唱，曾沛慈說：「她依舊這麼獨特，無人可以取代。我覺得燕姿有一種真的真的很特別的魅力，不只她的音樂、她的歌聲，包括她是如何去活出她的人生，都有種讓人想致敬的獨特，還會從中獲得力量。想跟她學習她的堅強、勇敢、溫暖。」曾沛慈感動說：「我已經忘了我有多久沒有就是享受，且專注的聽著歌，什麼都沒想，就是聽著歌。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中