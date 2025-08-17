聽的是回憶！《超級星光大道》女星奔高雄朝聖孫燕姿 忘不了PK賽選的歌

〔記者陳慧玲／台北報導〕新加坡天后孫燕姿昨（16日）起一連兩天在高雄巨蛋舉辦「就在日落以後」出道25週年巡演，首場結束後在社群引起廣大討論，歌迷分享看完演出的感動，另外來自《超級星光大道》的兩位歌手曾沛慈和葉瑋庭也去朝聖，曾沛慈直呼：「有生之年，有孫燕姿，真的是很滿足的幸福，謝謝妳！」

孫燕姿在高雄巨蛋開唱，歌迷紛紛在社群討論觀後感。（Make Music提供）

孫燕姿的歌曲對曾沛慈影響很大，曾沛慈談到：「怎麼會演唱會進行不到一半，我一直湧出一種很感懷感謝感動的心情呢？看著燕姿在台上唱歌，我的青春和成熟期，一幕一幕隨著不同歌曲，落座地紮實又恍惚。」

請繼續往下閱讀...

曾沛慈回憶孫燕姿歌曲在不同階段對她的意義：「我記得是《害怕》讓我入圍了《超級星光大道》的甄選，進棚錄影開始和100個人比賽唱歌。我記得第一次PK我選了《我的愛》，我記得某次主題我唱了《天黑黑》，我記得畢業典禮我還是唱了《我的愛》，節目通告唱過《相信》，商演校園唱過《第一次》，在不同年紀的房間、宿舍裡，一首又一首、一張又一張的跟唱，不管是不是主打。」

曾沛慈（左）和葉瑋庭特別到高雄看演唱會。（翻攝自IG）

孫燕姿相隔11年才再次在台灣開唱，曾沛慈說：「她依舊這麼獨特，無人可以取代。我覺得燕姿有一種真的真的很特別的魅力，不只她的音樂、她的歌聲，包括她是如何去活出她的人生，都有種讓人想致敬的獨特，還會從中獲得力量。想跟她學習她的堅強、勇敢、溫暖。」曾沛慈感動說：「我已經忘了我有多久沒有就是享受，且專注的聽著歌，什麼都沒想，就是聽著歌。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法