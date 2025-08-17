永不完結！《銀魂》新作劇場版2026上映 空知英秋吐槽笑翻粉絲

昨（16）日《銀魂》動畫官方宣布，全新劇場版動畫《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》將於2026年上映。（圖擷取自@gintamamovie 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家空知英秋創作的《銀魂》，作品問世逾20年，以吐槽、毒舌、無厘頭惡搞又不時帶有熱血感人劇情，深獲無數粉絲喜愛。昨（16）日《銀魂》動畫官方宣布，改編番外篇小說《3年Z班銀八先生》將於今年10月開播，更驚喜預告全新劇場版動畫《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》將於2026年上映。

《銀魂》超人氣篇章「吉原炎上篇」重要角色「日輪」，其初代配音聲優櫻井智，昨（16）日被家屬公布她已在13日因癌症病逝，享年53歲。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

綜合日媒報導，《銀魂》16日在日本東京舉辦的大型活動「銀魂まるちばーす祭り」，邀請杉田智和、阪口大助、釘宮理惠等聲優齊聚一堂，介紹將於今年10月6日開播、改編自番外篇小說內容的全新動畫《3年Z班銀八先生》，並同步公開主視覺圖、宣傳影片，以及由BOTCHI BOROMARU與LONGMAN獻唱的動畫主題曲。

活動尾聲《銀魂》動畫官方發布壓軸震撼彈，宣布該作人氣篇章、以地下遊廓都市為舞台的「吉原炎上篇」，將以全新畫面打造全新劇場版動畫，同時公開首支預告片與前導視覺圖，並提到劇場版預計在2026年上映，由安藤尚也執導、藤田陽一監修、劇本則交給岸本卓。消息一出，多個相關關鍵字立即成為稱霸X熱門趨勢榜。

《銀魂》動畫官方還公開作者空知英秋的新訊息，除感謝大家的支持、恭喜《銀八老師》動畫化與新電影製作，還不忘打趣相關的製作單位，「（漫畫）連載都已經結束6年了，這部作品還能被一群骯髒下流的大人們當成賺錢工具，把它拿來榨乾到一滴不剩......身為作者，其實看著存摺還是覺得挺幸福的。」

空知英秋也提到，《銀魂》動畫、小說、電影、真人版，至今為止看起來好像都勉強算是成功，一路撐到現在都還能算是「漂亮收尾」，不過再照這樣下去，《銀魂》總有一天會迎來大爆死的結局，「或許最後在杉田（主角坂田銀時配音聲優）下半身問題之類的種種狀況下，來個華麗爆散地收尾，才算是《銀魂》風格的勝利收場吧。」

空知英秋向粉絲們喊話，請大家繼續期待《銀八老師》、新作電影，還有杉田智和接下來的發展，並訊息最後署名「最骯髒的幕後黑手（一番汚い黒幕より）」。另外，杉田智和在活動一開始，以他為《鬼滅之刃》配音的「悲鳴嶼行冥」合掌姿勢登場，逗樂全場粉絲，事後還對空知英秋的訊息表示，「要是有什麼狀況，我會把頭髮點燃。」

「吉原炎上篇」故事描述靠偷竊維生的少年晴太，某日偷走銀時的錢包，事後萬事屋3人得知他想去見困在「吉原桃源鄉」的母親，即首屈一指的花魁「日輪」，一行人前往吉原後卻遭遇一連串，更被位於吉原頂點的夜王「鳳仙」盯上。值得一提的是，《銀魂》發布「吉原炎上篇」新劇場版動畫消息當天，曾擔任「日輪」配音的初代聲優櫻井智，家屬公布她已在13日因癌症病逝，享年53歲，噩耗令無數粉絲感到震驚與不捨。

