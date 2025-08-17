約會陳零九被拍！JKF女郎超狂背景曝 鬆口「減產」背後真相

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF女郎啾啾日前受邀擔任亞洲男性娛樂第一品牌JKF的雜誌八月份封面人物。身為JKF百大女郎「三冠王」，啾啾出道至今寫下不少傲人的成績，同時也擁有超高人氣。然而，長年高壓工作，也讓她健康出現警訊，決定要慢下腳步重新照顧好自己。

啾啾自從加入JKF後，不僅在出道頭一年就當上JKF的雜誌封面人物，更連續三年連莊JKF百大女郎冠軍，因此獲得「三冠王」頭銜。她「天生冠軍」稱號不脛而走，還帶著比特、玟妡等女郎們一同登上Netflix實境節目，儼然成為JKF的活招牌之一。

啾啾是8月雜誌封面女郎。（JKF提供）

只是長年處在高壓的工作環境下，啾啾幾乎沒有自己的生活，「由於我一直以來都是工作狂熱者，醒來便是想著今天要做什麼？有哪些挑戰可以嘗試？」

最終健康發出警訊，使啾啾決定今年改為追求「身心穩定」，「我才開始察覺到是時候要慢下腳步，把自己照顧好才是基本生存之道」。

啾啾是8月雜誌封面女郎。（JKF提供）

日前她被拍到與陳零九吃鍋約會，上個月底還同赴澳門旅遊，不過兩人皆未對外表態，對啾啾而言，最棒的約會行程沒有標準答案，「因為最重要的是人，只要是跟對的人去，每一次的約會都是最棒的」。至於應該如何寵愛她？啾啾妙答：「用我喜歡的方式來寵我，知道我喜歡什麼，就用那個方式疼我。」

