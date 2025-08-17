晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

約會陳零九被拍！JKF女郎超狂背景曝 鬆口「減產」背後真相

〔記者林欣穎／台北報導〕JKF女郎啾啾日前受邀擔任亞洲男性娛樂第一品牌JKF的雜誌八月份封面人物。身為JKF百大女郎「三冠王」，啾啾出道至今寫下不少傲人的成績，同時也擁有超高人氣。然而，長年高壓工作，也讓她健康出現警訊，決定要慢下腳步重新照顧好自己。

啾啾自從加入JKF後，不僅在出道頭一年就當上JKF的雜誌封面人物，更連續三年連莊JKF百大女郎冠軍，因此獲得「三冠王」頭銜。她「天生冠軍」稱號不脛而走，還帶著比特、玟妡等女郎們一同登上Netflix實境節目，儼然成為JKF的活招牌之一。

啾啾是8月雜誌封面女郎。（JKF提供）啾啾是8月雜誌封面女郎。（JKF提供）

只是長年處在高壓的工作環境下，啾啾幾乎沒有自己的生活，「由於我一直以來都是工作狂熱者，醒來便是想著今天要做什麼？有哪些挑戰可以嘗試？」

最終健康發出警訊，使啾啾決定今年改為追求「身心穩定」，「我才開始察覺到是時候要慢下腳步，把自己照顧好才是基本生存之道」。

啾啾是8月雜誌封面女郎。（JKF提供）啾啾是8月雜誌封面女郎。（JKF提供）

日前她被拍到與陳零九吃鍋約會，上個月底還同赴澳門旅遊，不過兩人皆未對外表態，對啾啾而言，最棒的約會行程沒有標準答案，「因為最重要的是人，只要是跟對的人去，每一次的約會都是最棒的」。至於應該如何寵愛她？啾啾妙答：「用我喜歡的方式來寵我，知道我喜歡什麼，就用那個方式疼我。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中