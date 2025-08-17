才遭AJ哥切割！賓賓哥「駁恐嚇風波」反控被抹黑 槓上圤智雨開嗆

〔記者林欣穎／台北報導〕TikTok網紅「賓賓哥」江建樺以公益形象活躍網路，近期卻屢爆爭議，還隔空槓上同質性網紅「AJ哥」曹暐國，如今傳出AJ哥家人遭到恐嚇，AJ哥也宣布「切割」，未來不再同台合作；而先前也捲入風波的「網紅推手」圤智雨，日前賓賓哥才火大控他挑撥自己與AJ哥關係，表示要提告，圤智雨也突然發出不自殺聲明引發聯想，對此，賓賓哥做出回應了。

TikTok公益型網紅「賓賓哥」江建樺近日有不少風波。（翻攝自臉書）

AJ哥日前在直播中控訴，自己受到委屈、父母還遭到恐嚇，並激動喊話賓賓哥，「我跟你的關係在這場直播切斷」，並表示這並非切斷雙方友情，只是為了保護家人。

不過賓賓哥曾在直播上解釋，自己未曾恐嚇過AJ哥家人，他事後也再透過經紀公司回應，有看過直播內容應該知道，直播有鄭重聲明：「雖然這段時間有心人士特意的抹黑，但我會以和為貴。泰霸團隊也呼籲粉絲拒絕暴力，希望可以讓風波平息。」

至於圤智雨突然發出的不自殺聲明，賓賓哥表示：「圤先生解讀錯誤，劃錯重點，加上經年累月爆料， 發不自殺聲明應該與我無關，望周知。」

