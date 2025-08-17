晴時多雲

娛樂 音樂

謝金燕太辣！大咖天王緊張ㄧ個月 挑戰唱跳心情全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕搖滾歌王「信」蘇見信16日在廈門奧體中心舉辦「信2025盡興而活」巡迴演唱會，特別翻唱了《你的甜蜜》、《對你愛不完》等華語金曲，整場演出信從頭唱到尾幾乎毫無停歇，他更霸氣喊話：「我的歌跟我的人一樣，不會老！」

信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）

信為了這次演唱會積極鍛煉體格、更啟動爬山運動來增加體力、肺活量，把體格維持在更年輕狀態，還大方露出結實肌肉，一開場便飆唱《愛會痛的 忘記不會》引發全場尖叫沸騰 ，粉絲大聲歡呼：「老大！好帥！」他表示：「常有人說我唱歌太用力了，但人生哪有省力的呢？」

信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）

來到廈門演出，蘇見信特別構思了特別內容：閩南語舞曲，決定邀請電音天后謝金燕來助陣，也是她首次擔任中國演唱會嘉賓，以火辣造形現身另全場驚艷。

信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）

兩人都征戰過實境歌唱真人秀《披荊斬棘的哥哥》、《乘風破浪的姐姐》，首度在舞台上合體超級吸睛，當搖滾尬上電音，兩人的演出果然製造出全新火花，特別把舞曲《練舞功》加入了搖滾風格，接著High歌《姐姐》更是挑戰唱跳，兩人提前一個月溝通表演細節，信更是全力苦練舞蹈特訓，難得展現熱舞一面，把現場氣氛炒到最高潮，信笑說：「我唱那麼多首自己的歌都沒有壓力，但是《姐姐》除了唱歌還要跳舞，讓我好緊張。」

信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）信邀謝金燕助陣。（狠耐聽音樂工作室提供）

演唱會主題「盡興而活」傳遞蘇見信人生態度的表達，代表者盡興而活、盡興而唱，只有一次的人生，僅此一次的夜晚，這次可說是祭出神級歌單，招牌搖滾情歌一秒點燃全場，新歌《我對你的愛永垂不朽》粉絲們更是大聲合唱，Live現場更見證了信把歌唱嗓音維持在巔峰狀態。

