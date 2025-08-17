晴時多雲

娛樂 最新消息

李珠珢爭議連環爆 網批：只愛大巨蛋冷氣的C位女神

李珠珢近來爭議頻傳。（翻攝自IG）李珠珢近來爭議頻傳。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕高人氣韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（16）日出現在富邦悍將「悍將中學主題日」，卻跟隊友南珉貞在場上引爆風波。她手持應援大旗時，竟誤將旗桿當成「掃帚」跨騎，嚴重踩到禁忌，讓團長阿崔當場急忙制止，場邊更出現她與南珉貞跪地舉手致歉的畫面。這個舉動被球迷認為是不尊重球隊，瞬間掀起爭議。

南珉貞因「騎旗」事件遭到網友批評。（翻攝自IG）南珉貞因「騎旗」事件遭到網友批評。（翻攝自IG）

其實李珠珢自從今年1月來台後，爭議不斷。她曾在新莊球場應援時突然淚崩，官方解釋是「身體不適」或「睫毛倒插」，但隨後傳出她疑似因「球衣事件」遭到責備，才忍不住落淚。事件過後，她就幾乎只在大巨蛋出現，讓不少粉絲質疑她「只挑冷氣場館」，根本不願意在戶外流汗被嘲諷是只愛大巨蛋冷氣的C位女神

李珠珢曾應援到一半在球場淚崩。（組合照，翻攝自YouTube）李珠珢曾應援到一半在球場淚崩。（組合照，翻攝自YouTube）

然而，球迷也因此對她的專業度產生懷疑，雖然多次站上C位，卻被發現跳舞時頻頻望向旁邊，像是對舞步不熟，讓人直呼「完全沒背熟動作」。有粉絲幫她緩頰，認為她台、韓兩邊來回奔波，難免有失誤；但更多人覺得這樣的表現，和她享受的高規格待遇並不相符，反而會讓去現場的球迷感到失望。

除此之外，語言隔閡也成了批評焦點。相較於李多慧與其他韓籍成員努力用中文與球迷互動，李珠珢鮮少使用中文，社群發文幾乎清一色是韓文。經過這次「騎旗」事件，她才罕見以全中文公開致歉。許多台粉認為，既然選擇在台灣發展，至少要有誠意學習簡單的交流用語，否則只會讓人覺得她把台灣球迷當成「盤子」，單純來撈資源。

