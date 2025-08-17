網紅賓賓哥直播驚現「黑道乾爹」？圤智雨突發不自殺聲明

〔記者林欣穎／台北報導〕TikTok公益直播主「賓賓哥」江建樺日前控訴「網紅推手」圤智雨在節目中公開他公司內部錄音，又挑撥他和另一名公益網紅AJ哥感情，把小事放大，喊話將向圤智雨提告。而圤智雨也在昨發出不自殺聲明影片。

本月15日賓賓哥於TikTok開啟直播，期間驚傳有自稱「社會人士」的男子以擴音方式介入直播，對另一位長期關注公益議題的網紅推手「圤智雨」進行恐嚇威脅。

據悉該名男子自稱是賓賓哥與另一位公益網紅「AJ哥」的「乾爹」，並直言自己「火爆，不希望事情成為社會事件」，外界懷疑其身分可能與台中在地人士「嘉哥」相關。

賓賓哥（左）前天才開嗆喊告，圤智雨便發出不自殺聲明。（翻攝自臉書）

除了乾爹的電話威脅外，賓賓哥隨後更撥打給另一位TikTok網紅「附庸風雅的獅子」，對話中該網紅在直播公開恐嚇，內容包括指涉某人與拍攝成人片人士有接觸，並要求賓賓哥「把人處理乾乾淨淨，還要把家裡的人處理得舒舒適適」，更放話只需在直播上尊稱其為「獅爺」。

此一情節引發社群震動，不少網友質疑，「公益領域為何出現黑道社會人士介入」，更憂心政府對於此類事件毫無作為，恐使公益活動蒙上陰影。

在事件爆發後，圤智雨於個人平台發布「不自殺聲明」影片。他在影片中指出：「經過昨天的事情發生以後，我想要跟大家申請不自殺聲明，因為我不知道為什麼，正義這條路可以這麼艱難。因為我踢爆賓賓哥在這個社會上不公不義的事情，也要被他所謂的社會人士乾爹恐嚇，那所有認識我的人都知道我本身就是文人，怎麼可能會去做恐嚇的動作？」

圤智雨並直言：「難道台灣現在已經不是法治社會嗎？可以公開在直播中恐嚇威脅嗎？」 他同時表示將前往警局提告恐嚇，並呼籲社會大眾給予他幾天的時間整理心情。

