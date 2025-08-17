晴時多雲

娛樂 電影

真．賽道猛獸！《F1》全台飆破5億今年第一

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「小布」布萊德彼特主演的飆速強作《F1電影》目前穩坐2025年全台票房冠軍，昨天（16日）在台上映55天，全台票房正式飆破台幣5億大關，成為今年首部在台賣破台幣5億的電影，也是發行該片的華納兄弟影業首部達此里程碑的作品，真的不只是賽道猛獸，更是票房巨獸。

《F1電影》成為今年首部全台票房破台幣5億的電影。（華納兄弟提供）《F1電影》成為今年首部全台票房破台幣5億的電影。（華納兄弟提供）

《F1電影》從6月25日在台上映至今，靠著超強口碑帶動票房吸金力，先在上映首週拿下票房冠軍，接下來兩週將冠軍寶座讓給拿下雙週票房冠軍的《侏羅紀世界：重生》，接下來更完成超狂的「逆襲後三連霸」，蟬聯4週票房冠軍，在台共稱霸了4個週冠。

《F1電影》刷新華納兄弟影業及布萊德彼特在台票房紀錄。（翻攝自IG）《F1電影》刷新華納兄弟影業及布萊德彼特在台票房紀錄。（翻攝自IG）

上週末年度現象級票房鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映，《F1電影》雖場次縮減退居第2名，但仍維持高入座率，包括回歸的IMAX版仍吸引影迷續刷，搶票熱度一直沒退的4DX版更還是一票難求、每開賣就被搶購一空。

《F1電影》除了刷新華納兄弟在台發行紀錄，成為華納在台最賣座電影，也同步刷新小布在台最賣座成績，電影於北美也已賣破1.8億美金（約台幣54.03億元），全球票房更高達5.82億美金（約台幣174.71億元），同樣寫下小布北美及全球最高票房紀錄。電影持續在台狂飆熱映中。

