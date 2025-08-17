陸委會駁禁看中共閱兵「不用覺得自己很重要」 館長：我沒有很重要嗎？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中共9月3日將舉行「抗戰勝利80週年閱兵」，網紅「館長」陳之漢15日直播時稱，陸委會開記者會叫他不能去93閱兵，對此，陸委會駁斥指控並表示，「不用自己覺得自己很重要。」豈料，此言引起館長不滿，直呼：「我沒有很重要嗎？」

館長日前表示，想去現場觀看閱兵，但擔心被檢舉、處罰。對此，陸委會發言人梁文傑14日指出，館長只是一般民眾，對於民間人士並無禁止。館長卻在當晚直播中點名梁文傑，「陸委會梁文傑先生，我請教你，你可不可以再講明確一點，我說要去看九三閱兵，你在那邊恐嚇我是不是？我犯哪一條罪？XXX（髒話），你回答我啊！」

陸委會則強調，規範的對象，都是政府公務員或曾任政府公務員，館長這類民間人士根本不在其內，不用自己覺得自己很重要。沒想到此言再度惹怒館長，據深圳衛視《直播港澳台》報導，館長說，「為什麼我那時候會直播拿出來罵，因為它新聞就是，那個標題你可以去翻，反正寫我的名字在上面，『館長九三閱兵』」。

館長進一步說明，新聞內容講述具有哪些身分的人不能前往觀看93閱兵，包括公務人員、軍人等，但是有許多人提到，「館長為什麼不能去？為什麼一般老百姓不能去？」館長指控，陸委會改口還在YouTube放消息：「館長你以為你很重要？」他也反問，「我沒有很重要嗎？『陸委會』快變『管委會』，這個單位是要負責兩岸交流的，不是做兩岸分裂的，不是整天講我的，我不重要、我不重要，你一直扯我幹嘛？」



