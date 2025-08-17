黃宣走吊橋怕爆！「目光呆滯」狂飆髒話 陳柏霖嗨翻化身蜘蛛人

〔記者林欣穎／台北報導〕陳柏霖與黃宣主持冒險實境節目《出去一下What A Trip》，最新一集陳柏霖不畏高空，自娛演出「逃獄」小劇場，還模仿蜘蛛人倒吊垂降，輕鬆自在。而穿錯鞋走懸崖和吊橋的黃宣則是雙腿顫抖，驚嚇到髒話連發，直呼比自由落體還要可怕五萬倍。

陳柏霖（左）、黃宣赤腳在火山泥沼裡行動。（出去一下提供）

在被500年樹齡的紐西蘭陸均松所圍繞的丹西路風景保護區森林裡，陳柏霖和黃宣一開始還開心回想起先前在《極島森林2》時一同去找尋櫻花鉤吻鮭的經歷，直到兩人走上僅有50公分寬及單側扶手的50公尺高懸空通道，黃宣腳開始發麻，眼神發直。

請繼續往下閱讀...

到了第二關滑索，似乎勾起了黃宣玩自由落體的回憶，反覆追問：「這安全嗎？這很安全對吧？」滑行過程也全身僵硬。陳柏霖則是享受其中，動作帥氣，還可以拿著攝影機拍攝美景。第三關不僅有高度更要求速度，兩人在長達400公尺長的索道上競速，陳柏霖興奮地高聲歡呼：「我想再玩一次」，而黃宣卻是一路慘叫到終點，苦笑：「我都不知道我在叫什麼。」

正當黃宣開心要擺脫滑索時，才發現眼前竟是搖晃的高空吊橋，穿著帥氣皮鞋的他因為抓地力不足而緊抓繩索、步步為營，陳柏霖笑到岔氣，在後方拿攝影機捕捉黃宣的拙樣，還得意表示自己雙手都拿著攝影機，根本不用扶，但吊橋一直隨著陳柏霖的腳步搖晃，讓前方的黃宣嚇得頻飆髒話，哀求「哥哥，你不要趕我啦，這比自由落體還可怕五萬倍。」

陳柏霖（左）與黃宣通過森林的考驗。（出去一下提供）

黃宣委屈的解釋：「雖然已經有綁鋼索，可是因為我穿的鞋子不對，吊橋又高到那個程度，還在那邊晃……要我回想上次那麼恐懼是什麼時候，我還真不知道。」到達終點時的黃宣，全身被冷汗浸濕，講話語無倫次，蹲著喘息，陳柏霖則是在旁邊笑到停不下來。

到了終於可以離開樹頂層的時候，黃宣已經氣力用盡，目光呆滯，落地後連話都講不出話來，反倒是陳柏霖興致仍然高昂，選擇用蜘蛛人倒吊方式垂降到地面，帥度破表，工作人員還打趣要他模仿電影畫面，倒吊著順便親吻「女主角」黃宣，陳柏霖立刻一臉嫌惡大喊：「NO！」笑翻全場。結束了森林之旅，兩人到海鮮中餐廳補充元氣，陳柏霖大嘆累到，黃宣也為自己叫屈：「我真的有嚇到，平常不是這樣的，如果給我一雙運動鞋一定走得很好。」

