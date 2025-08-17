晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

黃宣走吊橋怕爆！「目光呆滯」狂飆髒話 陳柏霖嗨翻化身蜘蛛人

〔記者林欣穎／台北報導〕陳柏霖與黃宣主持冒險實境節目《出去一下What A Trip》，最新一集陳柏霖不畏高空，自娛演出「逃獄」小劇場，還模仿蜘蛛人倒吊垂降，輕鬆自在。而穿錯鞋走懸崖和吊橋的黃宣則是雙腿顫抖，驚嚇到髒話連發，直呼比自由落體還要可怕五萬倍。

陳柏霖（左）、黃宣赤腳在火山泥沼裡行動。（出去一下提供）陳柏霖（左）、黃宣赤腳在火山泥沼裡行動。（出去一下提供）

在被500年樹齡的紐西蘭陸均松所圍繞的丹西路風景保護區森林裡，陳柏霖和黃宣一開始還開心回想起先前在《極島森林2》時一同去找尋櫻花鉤吻鮭的經歷，直到兩人走上僅有50公分寬及單側扶手的50公尺高懸空通道，黃宣腳開始發麻，眼神發直。

到了第二關滑索，似乎勾起了黃宣玩自由落體的回憶，反覆追問：「這安全嗎？這很安全對吧？」滑行過程也全身僵硬。陳柏霖則是享受其中，動作帥氣，還可以拿著攝影機拍攝美景。第三關不僅有高度更要求速度，兩人在長達400公尺長的索道上競速，陳柏霖興奮地高聲歡呼：「我想再玩一次」，而黃宣卻是一路慘叫到終點，苦笑：「我都不知道我在叫什麼。」

正當黃宣開心要擺脫滑索時，才發現眼前竟是搖晃的高空吊橋，穿著帥氣皮鞋的他因為抓地力不足而緊抓繩索、步步為營，陳柏霖笑到岔氣，在後方拿攝影機捕捉黃宣的拙樣，還得意表示自己雙手都拿著攝影機，根本不用扶，但吊橋一直隨著陳柏霖的腳步搖晃，讓前方的黃宣嚇得頻飆髒話，哀求「哥哥，你不要趕我啦，這比自由落體還可怕五萬倍。」

陳柏霖（左）與黃宣通過森林的考驗。（出去一下提供）陳柏霖（左）與黃宣通過森林的考驗。（出去一下提供）

黃宣委屈的解釋：「雖然已經有綁鋼索，可是因為我穿的鞋子不對，吊橋又高到那個程度，還在那邊晃……要我回想上次那麼恐懼是什麼時候，我還真不知道。」到達終點時的黃宣，全身被冷汗浸濕，講話語無倫次，蹲著喘息，陳柏霖則是在旁邊笑到停不下來。

到了終於可以離開樹頂層的時候，黃宣已經氣力用盡，目光呆滯，落地後連話都講不出話來，反倒是陳柏霖興致仍然高昂，選擇用蜘蛛人倒吊方式垂降到地面，帥度破表，工作人員還打趣要他模仿電影畫面，倒吊著順便親吻「女主角」黃宣，陳柏霖立刻一臉嫌惡大喊：「NO！」笑翻全場。結束了森林之旅，兩人到海鮮中餐廳補充元氣，陳柏霖大嘆累到，黃宣也為自己叫屈：「我真的有嚇到，平常不是這樣的，如果給我一雙運動鞋一定走得很好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中