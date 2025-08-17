晴時多雲

娛樂 電影

《鬼滅之刃》票房破3億！殺進影史前三「前面還有這2部」

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台上映8天（截至8月15日）票房突破3億，觀影人次也突破百萬，直接登上台灣影史日本動畫電影第三名，前面還有兩部動畫，不過坐上亞軍似乎也是遲早的事。

胡蝶忍VS.童磨的全新視覺圖公開。（翻攝自木棉花臉書）胡蝶忍VS.童磨的全新視覺圖公開。（翻攝自木棉花臉書）

台灣影史日本動畫電影票房，目前穩坐第一名的毫無意外正是5年前上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》（2020），以6.3億票房成為台灣影史上最賣座的動畫電影，接著第二名是4.5億票房的《灌籃高手The First Slam Dunk》（2022），《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8天票房就達3億，擠下原本第三名《排球少年!! 垃圾場的決戰》（2024）的2.6億。

《灌籃高手The First Slam Dunk》。（台北双喜電影提供）《灌籃高手The First Slam Dunk》。（台北双喜電影提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》穩坐台灣影史日本動畫電影票房第一名。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》穩坐台灣影史日本動畫電影票房第一名。（木棉花提供）

目前《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣影史動畫電影票房排行中位居第8名，排在它前面的《冰雪奇緣2》、《小小兵》、《獅子王》、《玩具總動員》票房大約都在3億出頭，照這個氣勢來看，《無限城篇》要超越只是時間問題。不過前方仍有一座大山、台灣影史動畫票房第二名《腦筋急轉彎2》，累積票房高達5.1億，讓人更加期待《鬼滅之刃》能否再創佳績、突破紀錄。

