梧桐妹捕捉賈靜雯比基尼辣照 50歲逆天曲線驚呆粉絲

20歲梧桐妹與媽媽賈靜雯的感情相當好。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈靜雯今年已滿50歲，長年在戲劇與主持領域表現亮眼，家庭幸福美滿的她，依舊保持凍齡容顏，絲毫看不出歲月痕跡。近日，大女兒梧桐妹沉迷攝影，鏡頭無意間拍下賈靜雯展現火辣身材的畫面，引發粉絲討論。

賈靜雯一家日前遠赴夏威夷度假，只見她頭戴白色花朵，氣質清新脫俗，笑容洋溢假期愉悅氛圍。另一組照片中，她穿著亮黃色防曬外套，舉手間因海風吹拂掀起衣襬，內裡的亮橘色比基尼若隱若現，結實小蠻腰與勻稱體態盡收眼底，讓粉絲大讚狀態驚人。

賈靜雯50歲依舊維持著苗條身材。（翻攝自IG）

對於梧桐妹的攝影眼光，賈靜雯毫不吝嗇給予肯定，甚至幽默表示，「這個攝影師我喜歡，帶著愛拍攝，在她鏡頭底下我很放鬆，有朋友想要預約嗎？」母女互動輕鬆自然，如同閨密般親暱，也讓網友們直呼超級羨慕，「快開放攝影棚吧！」

