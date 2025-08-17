《囧男孩》童星長大了！天心當街認他「親兒子」 6作品聲勢驚人

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾以《囧男孩》入圍金馬獎最佳新演員的潘親御，今年作品全面開花。在大愛劇《我們六個》中，他飾演崩潰長兄，情緒層層堆疊，令觀眾哭到停不下來，網友直呼：「從今以後不會忘記這個名字。」他同時參演影集《死了一個娛樂女記者》、活屍軍事片《閩江船事件》，短片更入選瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF）。電影《進行曲》已於8月29日上映，《河鰻》則登上柏林影展，並將於10月3日在台推出。戲約不斷，他卻謙虛表示：「只要有角色找我，我就會全力以赴。」

潘親御演哭戲炸裂惹共鳴。（大愛電視台提供）

《我們六個》改編自「李月桂事件」，潘親御飾演長子林作賢，原懷抱醫生夢，卻因父親欠債被迫扛起家庭重擔。他與馬志翔有多場激烈對峙，他笑說：「馬哥全力丟接球，吵架演起來超過癮！」距離兩人上次合作《囧男孩》已隔17年，如今再見，他感性表示：「當年我是新人，如今馬哥更像家人，給我很多力量。」與天心的合作也充滿默契，戲裡母子情延伸到戲外，兩人甚至街頭巧遇時還互喊「天心媽咪」和「兒子」。

潘親御17年後再與馬志翔演父子。 （大愛電視台提供）

面對劇中大量哭戲，潘親御直言是艱難挑戰：「哭戲對我來說很赤裸，需要長時間準備。」在劇組氛圍帶動下，他最終收穫成就感。播出後，不僅在街頭被認出，更收到許多觀眾的鼓勵，讓他動容。尤其原型人物林作賢親自聯繫，感嘆：「你的眼神和我小時候真的很像。」潘親御感慨：「我覺得自己沒有辜負這個角色。」

潘親御（右）與天心（左）合作充滿默契，戲裡戲外都是母子相稱。（大愛電視台提供）

隨著經歷多部情感戲，潘親御開始渴望突破。他希望嘗試武打、同志角色，甚至極端角色，「像《我們六個》裡的小三，或《小曉》中的品彤，都是一種為角色發聲的方式，也能帶來創作能量。」

潘親御演出精湛開始被觀眾認出。（大愛電視台提供）

拍攝中，他與真蛇共演，索性把自身恐懼化為表演，「角色應該怕牠們，我就讓自己去怕。」另一場睡紙板的戲，則勾起他國中離家出走的回憶，「那晚躲進板橋車站，感受到不同的台北。」這些真實經驗成為他表演的重要養分。

