權恩妃來了！水彈女神VS.富邦韓籍三本柱 大巨蛋比美李珠珢
權恩妃今年因為參加Waterbomb知名度更上一層樓。（翻攝自IG）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕「水彈女神」權恩妃今天（17日）應中職富邦悍將邀請擔任賽後表演嘉賓，球迷可望看到她與「富邦韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞在大巨蛋同場比美。她昨抵達桃園機場親切收下粉絲送的禮物、簽名，到了飯店後還收到義美小泡芙、荷包蛋洋芋片等零食，她也回個愛心符號作為認證。
權恩妃曬出在健身房的照片。（翻攝自IG）
權恩妃是IZ*ONE的隊長，團體解散之後，她改為SOLO活動，自2023年起成為Waterbomb女神，今年又因為在活動上露出傲人雙峰，再度成為熱議話題，沒想到富邦球團竟邀請她與FTIsland擔任賽後表演嘉賓，想必將為今天舉行的「悍將中學主題日」增色不少。權恩妃也即將在台北9月20日於Legacy Max舉行演唱會。
權恩妃貼出飯店認證照。（翻攝自IG）
她此次下塌的飯店位在信義區，房間裡有鳳梨、橘子及香蕉等水果，還有一大盒的零食箱，以及黑色、紅色及銀色的氣球，小燈箱還寫著「WELCOME EUNBI」歡迎她的到來。不少粉絲也熱情為權恩妃接機，並詢問權恩妃希望在表演時亮出什麼顏色的手燈？權恩妃想一想決定是「藍色」，正好是富邦悍將的代表色，看得出來相當用心。
