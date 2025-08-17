「台灣感性」席捲韓國！《有病才會喜歡你》9國上映再創里程碑

〔記者鍾志均／台北報導〕青春愛情台片《有病才會喜歡你》8日在韓國正式上映，登上韓國多家媒體報導，更在「8月第2周最期待電影票選」中，以壓倒性57%的得票率勇奪第一名，成為當週觀眾最期待觀影的作品。

《有病才會喜歡你》是一個由裝病開始的愛情故事，詹懷雲、江齊透過細膩的情感描寫與演員自然的表現方式，讓不少韓國觀眾直呼「像在看自己的青春」，也有韓媒分析，此片在韓國的熱度與迴響，證明台灣青春電影成為亞洲影壇不可忽視的新勢力。

請繼續往下閱讀...

《有病才會喜歡你》以「青春校園戀愛」為主題，口碑橫掃亞洲。（紅杉娛樂提供）

另有韓媒報導，由台灣導演許富翔執導的青春校園愛情片《有病才會喜歡你》，自2025年4月在台灣上映後，獲得廣泛的好評。這部電影突破傳統的愛情敘事，以其深刻的情感表達與反思，在台灣獲得不少關注與影響力。

另外，「台灣感性（대만감성）」成為近年韓國年輕觀眾間的熱門詞彙，用來形容台灣作品獨有的清新、真誠與浪漫氛圍。不同於韓國本土青春電影常見的霸凌與黑暗現實，台灣校園電影如《有病才會喜歡你》，展現出「真實世界中的童話質感」，讓觀眾在感性中找回青春的共鳴與療癒的力量。

韓媒專文指出《有病才會喜歡你》為台灣浪漫愛情片提出了新方向。（翻攝自Naver）

《有病才會喜歡你》目前已於中國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、韓國上映，越南也已於8月15日上映，觀眾看完後直呼「幽默、可愛，結局雖然悲傷但很有意義」、「原本笑得很開心，結果又哭得一塌糊塗」、「是部值得一看的電影，讓人開懷大笑、難以忘懷，也更愛上那段青春時光」。

此外，電影還進入澳洲與紐西蘭市場，合計全球共9個國家上映，寫下台灣國片海外發行的重要里程碑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法