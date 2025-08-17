正妹插畫家曝老公長相遭酸「年紀大找條件差」 不忍了火大回嗆：可憐沙豬腦

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕圖文作家情侶檔「賴賴＆織織」2023年宣布結束16年感情後，織織去年底無預警曬出超音波照，宣布懷孕喜訊，今年6月順利迎來寶寶，開啟人生新篇章。日前她公開孕期沙龍照，首度曝光老公真面目，並甜喊「我嫁了我喜歡的人」，未料卻遭酸民嘲諷，認為她只是「年華老去後妥協找安穩對象」，引發一場激烈回應。

織織首度公開老公長相。（翻攝自IG）

有網友留言酸說：「很感慨，女人年華老去後，只能找安穩的對象妥協；男人條件差，就只能回收年華老去的。」暗示織織是因年紀不小才降低標準。對此，織織在社群平台親自回擊：「我不覺得我哪裡妥協欸，然後你好像不太開心是因為條件差嗎？」

請繼續往下閱讀...

對方不甘示弱，再留言自稱「我條件很好啊，不用回收年華老去的」。織織則火力全開反擊：「看到你一直回收回收得講，還說自己條件好。沒自覺的父權沙豬腦也滿可憐的。」

織織不忍了直接嗆聲酸民。（翻攝自IG）

織織在公開老公的貼文中坦言，雖然老公身材微胖、愛吃速食、不愛運動，甚至笑起來眼角皺紋深，但在她眼中卻是夢中情人，因為他情緒穩定、靈魂善良、笑容溫柔，「我嫁了我喜歡的人！」她也強調，自己並沒有「妥協」一說，而是忠於真實心意選擇伴侶。

這場隔空論戰也引來許多粉絲聲援，紛紛留言鼓勵織織，「最重要的是自己幸福」、「酸民只是在投射不滿」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法