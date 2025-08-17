晴時多雲

娛樂 最新消息

藍白重啟核三公投 陳慕義不忍了嗆荒唐

陳慕義因電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角獎。（翻攝自陳慕義臉書）陳慕義因電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角獎。（翻攝自陳慕義臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍白聯手通過重啟核三公投，將於23日投票表決，公投主文為：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」金馬獎最佳男配角、資深演員陳慕義在臉書發聲怒嗆：「這個公投案是怎麼通過的，荒唐！」

陳慕義表示：「先不管核能能提供多少電，先也不管核廢料有無找到終極處理方式不會遺害子孫，我們台灣島、澎湖、金門、馬祖的人要公投決定位在屏東的核三是否重起，決定屏東人的命運，這是不是有點中國14億人要投票決定台灣2300萬人的命運的既視感。」

而有網友翻出「陶子」陶晶瑩2013年廢核遊行時公開表達反核立場，當時她說：「不是說人不能犯錯，而是核電真的不能犯錯，它一錯我們就毀了。」並希望大家都該做功課，了解台灣缺電情形，以及核電的安全性，「如果發生核災，我們到底有沒有能力處理輻射外洩？」

對此，陶晶瑩16日在threads發文澄清表示：「請不要拿舊聞來消費我，反不反核尊重個人意願，謝謝。」

