唐玲胃鏡檢查偷喝一口水 麻醉醫師警告危險性

唐玲2019年被診斷罹患胃癌4期，歷經8次化療，經手術切除三分之二的胃。（翻攝自唐玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深女星唐玲2019年罹患胃癌4期，歷經8次化療，經手術切除三分之二的胃，不料2022年復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術，16日在臉書發文分享醫療常識。

唐玲日前做胃鏡檢查，透露檢查前總是緊張，她說，前陣子時而胃悶痛，左腹肋骨下緣也隱隱作痛，現在風吹草動都會心驚肉跳。檢查當天，醫師安排系列檢查，胃鏡是首站，麻醉在下午1點，凌晨五點起禁食禁水。

當天唐玲起床後忍著口乾舌燥，全身彷彿要裂開，在醫院等候時拿起水壺含了一口水，想緩和緊張口腔滋潤，卻反射嚥下，麻醉醫師得知說：「檢查前禁水，喝一口都不行，喝一口都不行，喝一口都不行，胃裡那一口水，若麻醉中嗆咳，恐造成吸入性肺炎。」

唐玲說，這次的無知又上了一課，還好只是多加等待兩個小時，讓檢查順利進行，雖然這口水差點造成檢查退件，但也提醒她：「關於健康的事，千萬不能太隨便！面對醫療謹慎小心才是對自己生命的尊重。」

