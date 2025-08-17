費玉清又出手了！「示愛」江蕙動作不斷 神秘大禮第三彈曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「二姐」江蕙昨晚於台北小巨蛋舉辦第4場演唱會，「小哥」費玉清再度出手展現巧思，特別為江蕙準備的「蝴蝶花禮」換上全新「黃金新裝」，驚豔全場。

江蕙昨晚舉辦台北第4場演唱會。（寬宏藝術提供）

江蕙這次復出演唱，費玉清不斷送上鼓勵，繼高雄巨蛋場獻上「浴火鳳凰」花禮後，小巨蛋再度以巨型蝴蝶造型花禮祝福，寓意好友能「翩然飛舞於音樂的天空」。

昨晚費玉清特別替「蝴蝶花禮」換上黃橘色新裝，象徵活力與喜悅，完美呼應江蕙在舞台上綻放的能量與光采。

費玉清為華麗的蝴蝶花禮更換花色，改裝成「黃金蝴蝶」再展活力。（寬宏藝術提供）

演唱會上，江蕙精心設計一段不間斷的經典組曲，包括《愛我三分鐘》、《感情放一邊》等。當她把麥克風遞向觀眾時，全場萬人齊聲合唱，小巨蛋瞬間變身巨型KTV，二姐笑著高喊：「你們就是我的嘉賓！」

望向台下，從年輕歌迷到白髮長者，人人臉上洋溢笑容，眼裡更閃著淚光。這份跨世代的感動深深觸動江蕙，她表示：「看到你們開心，就是我最大的幸福。」

