超狂副業！辣妹誘惑幫測男友忠誠度 「驚人收費曝」訂單爆滿

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年29歲的美國網美拉娜（Lana Madison）憑藉甜美外貌及性感身材，在IG擁有7.8萬名粉絲。然而，她近日展開新的副業「專職小三」，協助女客戶誘惑另一半，測試男人的忠誠度，據了解，每次服務要價5000美元（約新台幣15萬元），儘管價格不斐，但是訂單仍爆滿。

網美拉娜擁有甜美外貌及性感身材。（翻攝自IG）網美拉娜擁有甜美外貌及性感身材。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，拉娜近日展開副業，起因是一名女網友付錢委託她試探男友的忠誠度，沒想到立刻見效，且消息迅速傳開，好口碑讓她收穫大量訂單，如今她成為「專職小三」，利用美人計賺進大把鈔票。

拉娜每次服務要價5000美元（約新台幣15萬元），而客戶需要提供男友的社群帳號或電話，讓她主動聯繫對方，「有時候只需要一張自拍照和一個調情表情，男生就會試圖邀約在當晚見面」，釣到男生後拉娜便會開始蒐集出軌證據，並將完整對話截圖提供給客戶。

拉娜強調，不會主動誘惑男人。（翻攝自IG）拉娜強調，不會主動誘惑男人。（翻攝自IG）

拉娜透露，多數男人都無法通過考驗，甚至迅速淪陷，並分享曾見過一名顧客看見男友的對話截圖後崩潰表示，「其實我早就知道了，只是需要一個確切的證據。」

此舉遭到不少批評，拉娜則強調，自己絕對不會主動私訊男人，任何行動都是在顧客的同意下進行，且絕不與對方碰面，自己的工作只是為了讓女性在感情中不再被矇在鼓裡。

在 Instagram 查看這則貼文

Lana Madison

點圖放大header
點圖放大body

