晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

董璇二婚掀熱議！ 老公言行遭網友怒批「大男人主義」

董璇（左）與老公張維伊。（翻攝微博）董璇（左）與老公張維伊。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星董璇與演員張維伊在實境節目《姐姐當家》中公開再婚喜訊，成為輿論焦點。然而，兩人在節目中的互動卻引發大量網友熱議，尤其是張維伊的言行，被指「大男人主義」濃厚。

董璇與前夫高雲翔育有一女「小酒窩」，此次再婚對象張維伊年紀比她小8歲。婚後兩人共同參與節目錄製，過程中多次出現摩擦與爭議場面。張維伊在鏡頭前多次展現控制欲與情緒化，例如在聚餐結帳時因支付失敗，要求董璇退款讓他「重頭來過」，場面一度尷尬。甚至有朋友脫口表示「他沒錢了」，讓現場氣氛降至冰點。

此外，張維伊也曾在節目中暗示希望董璇再為他生育，引發外界對其是否考量到高齡產婦風險與育兒壓力的質疑。網友更直言：「董璇根本像是在照顧兩個孩子，一個是女兒，另一個是張維伊。」

面對婚後生活安排，夫妻倆選擇分居，董璇留在家中陪伴女兒，僅能在外與丈夫約會。然而張維伊卻對此表示不滿，認為自己被忽略，甚至在節目中說出「我的世界只有妳，但妳的世界有很多人」的言論，引發情感操控（PUA）質疑。

節目來賓倪萍更直言不諱表示：「董璇根本不該結這段婚，婚姻需要智慧，若是一方一直遷就，這段關係很難長久。」此言一出，獲得不少觀眾共鳴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中