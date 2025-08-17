董璇二婚掀熱議！ 老公言行遭網友怒批「大男人主義」

董璇（左）與老公張維伊。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星董璇與演員張維伊在實境節目《姐姐當家》中公開再婚喜訊，成為輿論焦點。然而，兩人在節目中的互動卻引發大量網友熱議，尤其是張維伊的言行，被指「大男人主義」濃厚。

董璇與前夫高雲翔育有一女「小酒窩」，此次再婚對象張維伊年紀比她小8歲。婚後兩人共同參與節目錄製，過程中多次出現摩擦與爭議場面。張維伊在鏡頭前多次展現控制欲與情緒化，例如在聚餐結帳時因支付失敗，要求董璇退款讓他「重頭來過」，場面一度尷尬。甚至有朋友脫口表示「他沒錢了」，讓現場氣氛降至冰點。

此外，張維伊也曾在節目中暗示希望董璇再為他生育，引發外界對其是否考量到高齡產婦風險與育兒壓力的質疑。網友更直言：「董璇根本像是在照顧兩個孩子，一個是女兒，另一個是張維伊。」

面對婚後生活安排，夫妻倆選擇分居，董璇留在家中陪伴女兒，僅能在外與丈夫約會。然而張維伊卻對此表示不滿，認為自己被忽略，甚至在節目中說出「我的世界只有妳，但妳的世界有很多人」的言論，引發情感操控（PUA）質疑。

節目來賓倪萍更直言不諱表示：「董璇根本不該結這段婚，婚姻需要智慧，若是一方一直遷就，這段關係很難長久。」此言一出，獲得不少觀眾共鳴。

