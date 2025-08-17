上班女神、下班鄰家女孩？日本女偶像反差照網友驚呆

宮脇舞依放上自己上班前後的照片。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕現年35歲的日本地下偶像宮脇舞依，隸屬於女團 KRD8，同時也是知名諧星陣內智則的姪女。她近日在社群平台分享了自己「上班前與下班後」的對比照，自嘲至今依然「不受歡迎」。照片中展現出強烈反差，讓不少網友看了驚訝不已。

宮脇舞依首先曬出自己日常生活中的模樣，只見她隨意紮起頭髮，戴著黑框眼鏡，身穿簡單的 T 恤與牛仔褲，整體打扮低調樸素，完全不像台上的偶像模樣。

影片後段則切換到她登台演出的狀態，濃妝豔抹、華麗服裝，加上自信滿滿的氣場，與日常形象形成強烈對比。對於自己的這種反差，宮脇舞依笑說：「儀容和姿勢真的很重要呢。」她也特別強調，這些照片並非刻意營造效果，而是前一晚隨手拍下的日常模樣，「這就是我平常的樣子而已。」

宮脇舞依的「反差日常」曝光後，引發大批網友熱議，留言表示：「騙人吧！只是裝得很土氣而已」、「其實本來就長得很漂亮，姿勢真的很重要」、「居然已經35歲了」。

