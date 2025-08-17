晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

上班女神、下班鄰家女孩？日本女偶像反差照網友驚呆

宮脇舞依放上自己上班前後的照片。（翻攝IG）宮脇舞依放上自己上班前後的照片。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕現年35歲的日本地下偶像宮脇舞依，隸屬於女團 KRD8，同時也是知名諧星陣內智則的姪女。她近日在社群平台分享了自己「上班前與下班後」的對比照，自嘲至今依然「不受歡迎」。照片中展現出強烈反差，讓不少網友看了驚訝不已。

宮脇舞依首先曬出自己日常生活中的模樣，只見她隨意紮起頭髮，戴著黑框眼鏡，身穿簡單的 T 恤與牛仔褲，整體打扮低調樸素，完全不像台上的偶像模樣。

影片後段則切換到她登台演出的狀態，濃妝豔抹、華麗服裝，加上自信滿滿的氣場，與日常形象形成強烈對比。對於自己的這種反差，宮脇舞依笑說：「儀容和姿勢真的很重要呢。」她也特別強調，這些照片並非刻意營造效果，而是前一晚隨手拍下的日常模樣，「這就是我平常的樣子而已。」

宮脇舞依的「反差日常」曝光後，引發大批網友熱議，留言表示：「騙人吧！只是裝得很土氣而已」、「其實本來就長得很漂亮，姿勢真的很重要」、「居然已經35歲了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中