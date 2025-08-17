晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王偊菁當婆媽市場買菜 驚嚇小黃瓜2根70元

連續颱風及豪雨，重創蔬菜產區，沒菜可收，菜價飆天價，傳統市場一把小白菜幾天前還要70元，空心菜60元。（記者黃淑莉攝）連續颱風及豪雨，重創蔬菜產區，沒菜可收，菜價飆天價，傳統市場一把小白菜幾天前還要70元，空心菜60元。（記者黃淑莉攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣被連續颱風、豪雨影響，中南部蔬菜產區受災嚴重，蔬菜復耕不及菜量少也導致菜價飆漲，中部西螺果菜市場13日平均交易價格每公斤72元創歷史新高，小白菜拍賣價每公斤102元，傳統市場一小把要70元，讓許多家庭主婦詢價後搖頭直嘆買不下手。

三立新聞台《前進新台灣》主持人王偊菁幾天前當起婆婆媽媽去市場買小黃瓜，居然2根70元，但她不敢告訴網友粉絲有沒有買，僅表示颱風後菜價飆也不意外，大家可以改買蕈菇類、根莖類，讓荷包比較不累。

別看王偊菁穿得美美的，回到家為了2個女兒，她也會甘願到傳統市場買菜。（翻攝自王偊菁臉書）別看王偊菁穿得美美的，回到家為了2個女兒，她也會甘願到傳統市場買菜。（翻攝自王偊菁臉書）

近日傳統市場菜攤上葉菜類樣式少，幾天前小白菜一小把還要70元、空心菜50元，許多家庭主婦問價後買不下手，改挑豆芽菜、菇類，另高麗菜市售平地一斤漲至5、60元，高山一斤80多元，一顆秤起來要近200元。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中