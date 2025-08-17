王偊菁當婆媽市場買菜 驚嚇小黃瓜2根70元

連續颱風及豪雨，重創蔬菜產區，沒菜可收，菜價飆天價，傳統市場一把小白菜幾天前還要70元，空心菜60元。（記者黃淑莉攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣被連續颱風、豪雨影響，中南部蔬菜產區受災嚴重，蔬菜復耕不及菜量少也導致菜價飆漲，中部西螺果菜市場13日平均交易價格每公斤72元創歷史新高，小白菜拍賣價每公斤102元，傳統市場一小把要70元，讓許多家庭主婦詢價後搖頭直嘆買不下手。

三立新聞台《前進新台灣》主持人王偊菁幾天前當起婆婆媽媽去市場買小黃瓜，居然2根70元，但她不敢告訴網友粉絲有沒有買，僅表示颱風後菜價飆也不意外，大家可以改買蕈菇類、根莖類，讓荷包比較不累。

請繼續往下閱讀...

別看王偊菁穿得美美的，回到家為了2個女兒，她也會甘願到傳統市場買菜。（翻攝自王偊菁臉書）

近日傳統市場菜攤上葉菜類樣式少，幾天前小白菜一小把還要70元、空心菜50元，許多家庭主婦問價後買不下手，改挑豆芽菜、菇類，另高麗菜市售平地一斤漲至5、60元，高山一斤80多元，一顆秤起來要近200元。

