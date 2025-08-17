林襄經紀人紐西蘭旅遊遇衰事 硬起來怒反擊

啦啦隊女神林襄經紀人日前帶兒子到紐西蘭旅遊遇飯店房間積水，飯店將錯怪在她兒並拒絕退款，為此她氣憤公開過程。（翻攝自莉奈IG）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神林襄經紀人莉奈日前帶8歲兒子到紐西蘭旅遊，遇下榻房間積水，飯店卻將錯怪在她兒並拒絕退款，為此，莉奈氣憤公開過程。

由於莉奈公開過程引起外界部分質疑，她15日透過IG發長文詳述過程，強調：「我相信這件事並不是我的孩子造成。」她先指出積水情況極不合理，當時小孩才進浴室不到5分鐘已出現高達5公分深積水，「廁所面積不小，要累積這麼多水需要時間與大量水源，不可能短時間內形成。」

其次，莉奈表示兒子在第一時間誤以為是火災灑水系統啟動才積水，所以沒有立刻反映，加上戶外低溫等候半小時後實在太冷，小孩才回浴室繼續洗澡，「之後大量飯店人員直接衝進廁所他全身赤裸，本來就是只能繼續躲在浴缸。」

此外，莉奈表示事件初期雙方僅尋找原因，但很快變成指控她孩子潑水，對此，她多次要求飯店提出證據，但對方僅回應「天花板有水，是小孩潑的」，最讓莉奈不解的是，飯店還要求她刪除第一時間影片，甚至不允許留下語音檔，她說：「如果飯店問心無愧，為何要求我刪除第一時間的影片？」更質疑若真認為是她破壞房間，為何隔天還堅持要留他們續住。

莉奈最後呼籲外界理性看待，「孩子識字也會上網了，小孩子也有人格與名譽，需要被尊重；我一向不會在不確定的情況下發表指控，這也是我的做人原則。」

