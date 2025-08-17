晴時多雲

娛樂 最新消息

林襄經紀人紐西蘭旅遊遇衰事 硬起來怒反擊

林襄經紀人紐西蘭旅遊遇衰事 硬起來怒反擊啦啦隊女神林襄經紀人日前帶兒子到紐西蘭旅遊遇飯店房間積水，飯店將錯怪在她兒並拒絕退款，為此她氣憤公開過程。（翻攝自莉奈IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神林襄經紀人莉奈日前帶8歲兒子到紐西蘭旅遊，遇下榻房間積水，飯店卻將錯怪在她兒並拒絕退款，為此，莉奈氣憤公開過程。

由於莉奈公開過程引起外界部分質疑，她15日透過IG發長文詳述過程，強調：「我相信這件事並不是我的孩子造成。」她先指出積水情況極不合理，當時小孩才進浴室不到5分鐘已出現高達5公分深積水，「廁所面積不小，要累積這麼多水需要時間與大量水源，不可能短時間內形成。」

其次，莉奈表示兒子在第一時間誤以為是火災灑水系統啟動才積水，所以沒有立刻反映，加上戶外低溫等候半小時後實在太冷，小孩才回浴室繼續洗澡，「之後大量飯店人員直接衝進廁所他全身赤裸，本來就是只能繼續躲在浴缸。」

此外，莉奈表示事件初期雙方僅尋找原因，但很快變成指控她孩子潑水，對此，她多次要求飯店提出證據，但對方僅回應「天花板有水，是小孩潑的」，最讓莉奈不解的是，飯店還要求她刪除第一時間影片，甚至不允許留下語音檔，她說：「如果飯店問心無愧，為何要求我刪除第一時間的影片？」更質疑若真認為是她破壞房間，為何隔天還堅持要留他們續住。

莉奈最後呼籲外界理性看待，「孩子識字也會上網了，小孩子也有人格與名譽，需要被尊重；我一向不會在不確定的情況下發表指控，這也是我的做人原則。」

