曾配《寶可夢》冠軍竹蘭 聲優櫻井智癌逝享年53歲

櫻井智。（翻攝X）

〔記者胡御柔／台北報導〕日本資深聲優、歌手櫻井智驚傳辭世，享年53歲。她原訂於8月17日舉辦個人演唱會《TOMO夏2025 Live！》，卻在演出前夕臨時取消，未料昨（16日）便傳出噩耗，消息震驚演藝圈與廣大粉絲。

櫻井智官方帳號16日發布訃聞表示，她長年與癌症搏鬥，於本月4日住院後病情惡化，最終不幸於8月13日辭世。聲明中寫道：「櫻井智始終以康復重返舞台為目標，努力接受治療，但仍未能戰勝病魔。我們深感遺憾與不捨，並向長年支持她的粉絲表達誠摯歉意。」

家屬表示，喪禮將由至親低調舉行，不對外公開，呼籲媒體及粉絲尊重其遺願，避免前往弔唁或採訪。未來是否舉辦粉絲告別會，將視情況另行公告。

櫻井智1987年以偶像團體「Lemon Angel」成員身分出道，後轉戰聲優領域，憑藉《怪盜聖少女》羽丘芽美、《神劍闖江湖》卷町操、《超時空要塞7》米蓮等角色走紅，深受觀眾喜愛。她曾於2016年因聲帶狀況惡化宣布引退，2019年復出後再度擔綱《寶可夢 鑽石&珍珠》中冠軍角色「竹蘭」的配音，引發熱烈討論。

