3小時前還吃飯聊天 律師李怡貞深夜急送父急診

李怡貞稍早在臉書發文透露半夜急送在農舍喘不過氣、盜汗父親急診。（翻攝自李怡貞臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師李怡貞今（17）日凌晨在臉書發文透露半夜急送在農舍喘不過氣、盜汗父親急診，引發關注。

李怡貞發文透露父親昨晚還能和家人一起吃飯聊天，未料3小時後出意外，所幸三姐弟都剛好在家，能合力將父親送至彰化醫院救治，途中還取消了父親自己打電話叫的救護車，目前仍在加護病房外等待。

發文中，李怡貞稱嘴硬、脾氣硬的爸爸明明晚上還跟他們一起吃飯聊天，沒想到不到3小時就出事，「父親在農舍突然喘不過氣、盜汗，自己先打119請救護車救援，再打給母親求救。」李母接到電話後立刻動員全家，叫醒三姐弟，李怡貞與弟弟衝到農舍，妹妹則在家顧孩子。

送醫後，李父血氧原本剩70多，後來回穩到93，醫生說什麼，李怡貞都不過問，直接簽名同意，也相信醫生的判斷直接插管，並說目前還在加護病房外等待，強調若沒這樣走過急診室一遭，真的不知道待命的醫護有多辛苦。

