12年前反核言論被挖出 陶晶瑩急發聲

「陶子」陶晶瑩無端捲入核電話題。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍白聯手通過重啟核三公投，將在23日投票表決，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」「陶子」陶晶瑩無端捲入話題，逼得她不得不跳出來急發聲。

陶晶瑩16日在threads發文表示：「請不要拿舊聞來消費我，反不反核尊重個人意願，謝謝。」據了解，疑因有人將她12年前反核言論拿來表態823登場的核三重啟公投，陶晶瑩才跳出來澄清。

據悉，有網友翻出陶晶瑩2013年廢核遊行時公開表達反核立場，當時她說：「不是說人不能犯錯，而是核電真的不能犯錯，它一錯我們就毀了。」希望大家都該做功課，了解台灣缺電情形，以及核電的安全性，「如果發生核災，我們到底有沒有能力處理輻射外洩？」

不料，有人將陶晶瑩照片搭配「陶晶瑩挺身反對核電」、「核電一錯我們就毀了」進行宣傳，才讓她不得不親上火線說清楚。

