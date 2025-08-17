唐治平走出喪母之痛 皈依伊斯蘭教歸零重啟人生

今年3月，身型消瘦的唐治平上節目透露努力振作期待復出。（資料照，和展影視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕唐治平去年6月歷經母喪之痛，他一度拒認，後又陸續被目擊在台北街頭閒晃，精神狀況令人擔憂。

最新消息顯示，唐治平向媒體透露未來計畫，稱他已皈依伊斯蘭教並霸氣說：「我的人生歸零重新出發。」好友私下透露，唐治平確已走出母親過世的陰影，未來一切都會變得更好，他也會在演藝圈努力打拚。

唐治平亡母去年6月被發現陳屍自家社區頂樓，他卻堅信媽媽只是離家出走，一度不願領回遺體，屢被目擊失魂落魄、街頭脫序行為，精神狀態令人擔憂，而唐母遺體在殯儀館冰存56天，唐治平終於在7月底領取死亡證明，整起事件才落幕。

上個月中旬，唐治平上綜藝節目透露正接洽3間拳館，計畫開班授課教泰拳，並表示希望能教泰拳同時提供武術指導，「過往曾遇過沒武術指導劇組，希望未來能提供武術方面諮詢跟專業知識」，並歡迎劇組來配合。

